مليشيا الحوثي تفرج عن ناشط شارك في جنازة المكحل بعد هذه المدة من الاخفاء..تفاصيل

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أفرجت جماعة الحوثي، عن أحد الناشطين بمحافظة إب، اليوم الثلاثاء الموافق25يوليو تموز، بعد أربعة أشهر من الإختطاف على ذمة المشاركة بجنازة الشاب حمدي المكحل.
وقالت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي أفرجت عن الناشط علي القاضي السياغي أحد الناشطين المشاريكن في جنازة الشاب "المكحل" بمدينة إب، مطلع رمضان الماضي.
وشهدت مدينة إب مطلع رمضان الماضي، تظاهرة حاشدة ضد الحوثيين، أثناء تشييع الشاب حمدي عبدالرزاق الملقب بـ "المكحل" مطالبين برحيل الجماعة من المحافظة، أعقبها انتهاكات واسعة تعرض لها أبناء المدينة القديمة بمديرية المشنة بمدينة إب