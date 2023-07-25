ماذا أهدى عباس أردوغان بعد ان اعلن الاخير استعداده لدعم فلسطين؟

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمرٍ صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، إنه لا يمكن لتركيا قبول “الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي للأماكن المقدسة بفلسطين”.

ماذا قال أردوغان لـ عباس؟

وشدد الرئيس التركي على أن “الطريق الوحيد لسلام عادل ودائم في المنطقة يمر من الدفاع عن رؤية حل الدولتين”، مضيفاً: “لا يمكننا القبول بالممارسات التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي للأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى”، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية.

وتابع: “وحدة الفلسطينيين وتوافقهم أحد العناصر الأساسية في هذه المرحلة”.

وأعرب لنظيره الفلسطيني عن “استعداد تركيا لتقديم كافة أشكال الدعم في هذا الصدد”.

وأردف: “إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وعلى أساس معايير الأمم المتحدة شرط ضروري من أجل السلام والاستقرار لمنطقتنا بأسرها”.

وأكمل: “تركيا ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بأقوى صورة، ودعم كافة الجهود لتعزيز أمن الشعب الفلسطيني ورخائه”.

ماذا أهدى عباس أردوغان؟

في السياق، قال رئيس السلطة الفلسطينية: “يسعدني التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، مثمّنين مواقف تركيا الثابتة، والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني وسعيه الحثيث لنيل حريته واستقلاله، والدفاع عن القدس والمقدسات”.

وأعرب عن تمنياته “لتركيا ولشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار”، مجدداً التهنئة للرئيس التركي بفوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/أيار الماضي.

أشاد عباس بالمكانة التي وصلت إليها تركيا على المستويين الإقليمي والدولي، وأعلن أنه وجّه بإنشاء ميدان يحمل اسم الرئيس رجب طيب أردوغان في مدينة رام الله.

كما قدّم لنظيره التركي وثيقة تسمية الساحة في رام الله باسمه، في حين أعرب أردوغـان عن سعادته بذلك.