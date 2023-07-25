بشرى سارة لكافة اليمنيين..السعودية تلغي لاصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين إلى المملكة

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ألغت الحكومة السعودية، اجراءات وضع لواصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين للسعودية بمختلف أنواعها جاء ذلك في تعميم صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، وفق حساب السفارة اليمنية في الرياض على موقع تويتر.

ووجهت الهيئة في تعميمها، السماح بدخول مواطني عدد من الدول من بينها اليمن، دون وجود لواصق التأشيرات الذي يتم وضعه بسفارات المملكة العربية السعودية في الخارج لاستكمال اجراءات القدوم للسعودية بشكل نظامي.

وقررت الحكومة السعودية إلغاء لاصق تأشيرات (العمل، الزيارة، الإقامة) الصادرة من بعض سفاراتها وممثلياتها في الخارج.

وشمل القرار عددا من الدول من بينها اليمن ابتداءً من يوم غد الأربعاء الموافق 26 يونيو 2023م، حيث تقرر السماح لجميع شركات الطيران نقل المسافرين القادمين إلى السعودية من حاملي تأشيرات “العمل، الزيارة، الإقامة” في الدول المشار إليها دون وجود لاصق على الجواز كما كان يعمل به سابقًا بحيث يكون التأكد من صلاحية التأشيرة عبر رمز الاستجابة السريعة QR المطبوعة على ورقة مقاس A4 التي تحتوي على جميع معلومات التأشيرة الخاصة بالمسافر