مقتل وإصابة 7 جنود بكمين استهدف آلية عسكرية في لحج

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل وأصيب 7 جنود في الجيش اليمني، بانفجار استهدف الطقم العسكري الذي كان يقلهم، على الطريق الرابط بين محافظتي لحج وتعز.

وذكر مصدر في قوات الأمن الخاصة بمديرية المعافر، محافظة تعز، أن ثلاث عبوات ناسفة زرعت على الطريق العام في سائلة هيجة العبد، استهدفت طقم عسكري وأدت إلى مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين، من اللواء الرابع مشاه جبلي بمحور طور الباحة التابع للجيش اليمني.

وتأتي العملية بعد أيام من مشاركة اللواء في ضبط العصابة المتورطة في العملية الإرهابية التي أودت بحياة مسؤول برنامج الغذاء العالمي، مؤيد حميدي. وكانت شرطة تعز نفذت حملة أمنية بهدف ملاحقة بعض المطلوبين، ومنع التجول بالسلاح في مديرية المعافر بريف تعز.

وقالت الشرطة في بيان أنه نتج عن الحملة إلقاء القبض على بعض المسلحين المخالفين لقرار منع التجول بالسلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفتت إلى أن هذه الحملة تأتي بهدف تأمين ريف تعز، عقب عملية اغتيال مسؤول برنامج الغذاء العالمي في مدينة التربة، جنوبي المحافظة.

وسبق أن أكدت شرطة محافظة تعز ضبط منفذي عملية استهداف مدير برنامج الغذاء العالمي "مؤيد حميدي"، عقب حملة موسعة؛ تنفيذا لأوامر النيابة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، أسامة الشرعبي، في تصريح صحفي، أن حملة أمنية مشتركة تمكنت من القبض على منفذي عملية الاغتيال، إضافة إلى 10 آخرين مطلوبين بقضايا سابقة، ويشتبه علاقتهم بمنفذي العملية.

وقوبلت جريمة اغتيال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في تعز، مؤيد حميدي، بإدانات واسعة، محلية ودولية..