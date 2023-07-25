جريمتين في ساعات أرتكبتها مليشيا الحوثي بحيس الحديدة

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 93

استشهد طفل في منطقة (دوباس) شمال غرب حيس جنوب الحديدة جراء استهداف الطيران المسيّر التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية لتجمعات سكانية، بعد ساعات من جريمة قيام أحد قناصة مليشيا الإرهاب الحوثية ، بحق المواطن مختار عبدالله ، وتعرضه لاصابة خطيرة في ريف مديرية حيس جنوب الحديدة.

وأكدت مصادر محلية إن الطيران المسير الحوثي أستهدف تجمعات سكانية ، أسفر ذلك عن إستشهاد الطفل/ “جواد علي صالح الشعبي” (10 سنوات)، وبالإضافة لإثارة الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال.

وتأتي هذه الجريمتين بحق المدنيين العزل بقرى ريف حيس ، عقب أيام قليلة من قيام ممثل مكتب أونمها بزيارة القرى المتضررة من الاستهداف الحوثي في ريف المديرية..

وتواصل مليشيا الحوثي الإجرامية جرائمها الممنهجة بحق المدنيين بالمناطق المحررة جنوب الحديدة ، متخذه من صمت الأمم المتحدة ، ومواقف المجتمع الدولي السلبية ،ذريعة لمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحررة بمحافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن