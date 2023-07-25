جريمتين في ساعات أرتكبتها مليشيا الحوثي بحيس الحديدة

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استشهد طفل في منطقة (دوباس) شمال غرب حيس جنوب الحديدة جراء استهداف الطيران المسيّر التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية لتجمعات سكانية، بعد ساعات من جريمة قيام أحد قناصة مليشيا الإرهاب الحوثية ، بحق المواطن مختار عبدالله ، وتعرضه لاصابة خطيرة في ريف مديرية حيس جنوب الحديدة.
وأكدت مصادر محلية إن الطيران المسير الحوثي أستهدف تجمعات سكانية ، أسفر ذلك عن إستشهاد الطفل/ “جواد علي صالح الشعبي” (10 سنوات)، وبالإضافة لإثارة الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال.
وتأتي هذه الجريمتين بحق المدنيين العزل بقرى ريف حيس ، عقب أيام قليلة من قيام ممثل مكتب أونمها بزيارة القرى المتضررة من الاستهداف الحوثي في ريف المديرية..
وتواصل مليشيا الحوثي الإجرامية جرائمها الممنهجة بحق المدنيين بالمناطق المحررة جنوب الحديدة ، متخذه من صمت الأمم المتحدة ، ومواقف المجتمع الدولي السلبية ،ذريعة لمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحررة بمحافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن