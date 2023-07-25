إحالة (16) متهما بينهم عناصر إيرانية بقضايا ممنوعات إلى المحكمة الجزائية بحضرموت

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أحالت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء الموافق25يوليوتموز، 16 متهماً بينهم إيرانيين على ذمة قضايا حيازة مواد مخدرة لغرض الإتجار والترويج، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، النقيب عارف عسكري ، إن الإيرانيين متهمين بجريمة جلب مواد مخدرة تزن نحو (3 أطنان) من الحشيش المخدر و (147) كيلو من مادة الشبو ، إضافة إلى متهمين آخرين تم ضبطهم متلبسين بحيازة مخدرات بغرض ترويجها وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ الحكومية.

وأشار الى أن هذه الدفعة الثانية التي يتم إحالتها لجزائية حضرموت..مجدداً التأكيد على مواصلة جهود مكافحة المخدرات وتعقب المتاجرين والمروجين لها في البر والبحر، للقضاء على هذه الآفة التي تفتك بالشباب وراح ضحيتها الكثير منهم وتسببت بمشاكل اجتماعية وارتفاع نسبة ارتكاب الجريمة