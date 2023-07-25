جريمتين في ساعات أرتكبتها مليشيا الحوثي بحيس الحديدة إحالة (16) متهما بينهم عناصر إيرانية بقضايا ممنوعات إلى المحكمة الجزائية بحضرموت بعد تصريحات عنترية لـ«المشاط»..اللواء العرادة يضع المليشيات امام خيارات حاسمة اعتقال محافظ البنك الأهلي تفاصيل حريق يلتهم أحد الاسواق الشعبية في سقطرى 30 منظمة دولية تصدر بيان بشأن الحرب في اليمن دعم سعودي جديد للحكومة الشرعية تفاصيل رسميا.. بدء تفريغ ناقلة النفط المتهالكة ''صافر'' وواشنطن تتحدث عن خطوة حاسمة اجراءات جديدة في المنطقة التي شهدت حادثة اغتيال الموظف الأممي جنوب تعز تفاصيل قرار السلطات السعودية الجديد الخاص بتأشيرات القادمين اليها من عدة دول بينها اليمن
أحالت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء الموافق25يوليوتموز، 16 متهماً بينهم إيرانيين على ذمة قضايا حيازة مواد مخدرة لغرض الإتجار والترويج، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، النقيب عارف عسكري ، إن الإيرانيين متهمين بجريمة جلب مواد مخدرة تزن نحو (3 أطنان) من الحشيش المخدر و (147) كيلو من مادة الشبو ، إضافة إلى متهمين آخرين تم ضبطهم متلبسين بحيازة مخدرات بغرض ترويجها وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ الحكومية.
وأشار الى أن هذه الدفعة الثانية التي يتم إحالتها لجزائية حضرموت..مجدداً التأكيد على مواصلة جهود مكافحة المخدرات وتعقب المتاجرين والمروجين لها في البر والبحر، للقضاء على هذه الآفة التي تفتك بالشباب وراح ضحيتها الكثير منهم وتسببت بمشاكل اجتماعية وارتفاع نسبة ارتكاب الجريمة