بعد تصريحات عنترية لـ«المشاط»..اللواء العرادة يضع المليشيات امام خيارات حاسمة

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 881

حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان بن علي العرادة من خطورة الرضوخ لابتزاز الميليشيات واستثمارها لمعاناة اليمنيين مؤكدًا بأن الميليشيات تستغل الملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.



وشدد اللواء العرادة خلال لقائه اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن على ضرورة اتخاذ مواقف جادة وحازمة من قبل المجتمع الدولي تجاه تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية وإصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد خطوط التجارة العالمية وممرات الملاحة الدولية، بالإضافة إلى مواصلة الأعمال العسكرية والتحشيد وتجنيد الأطفال ومصادرة الرواتب وحصار المدن وإغلاق الطرق والتنكيل بالمواطنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة.

وجدد العرادة وفقاً لوكالة سبأ الرسمية التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام القائم على المرجعيات الأساسية، لافتاً إلى أهمية الدور الأمريكي في حشد المواقف الدولية لدعم الحكومة من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف حدة المعاناة الانسانية وتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين.

من جهته أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على استقرار ودعم اليمن والالتزام بتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة .

وكان رئيس مايسمى بالمجلس الانقلابي التابع للمليشيات الحوثية في صنعاء المدعو مهدي المشاط قد اعلن خلال اليومين الماضيين توقف المفاوضات مع الجانب السعودي نتيجة تعثر التوافق على ملف المرتبات.



وزعم المشاط خلال تدشينه العام الدراسي الجديد في احدى مدارس صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعته بان المفاوضات توقفت مع السعودية نتيجة رفض جماعته آلية صرف مرتبات الموظفين المقترحة من قبل الجانب السعودي والتي تتضمن توريد ايرادات النفط والغاز الى البنك الاهلي السعودي مقابل صرف المرتبات حسب تعبيره.



وهدد المدعو الشماط حسب وكالة سبأ الحوثية بانتزاع مرتبات الموظفين(في اشارة الى عزم جماعته الى استخدام التصعيد العسكري كورقة ابتزاز تحصل من خلالها على تنازلات مربحة من قبل الشرعية والتحالف لتحقيق أهدافها العسكرية).