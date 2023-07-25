اعتقال محافظ البنك الأهلي تفاصيل

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعتقلت قوات أمنية، الثلاثاء، رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات أمنية اعتقلت رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني د. محمد حلبوب، بعد حضوره جلسة استدعاء من نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الالكتروني، حيث قرر وكيل النيابة القاضي خالد الحسني سجنه لمدة أسبوع.

وأضافت المصادر، أن "حلبوب" حضر نيابة الصحافة والمطبوعات، بناء على امر استدعاء بشأن مقابلة اجراها مع اذاعة "هنا عدن" ناشد فيها النائب عام الجمهورية القاضي قاهر مصطفى بالتدخل لحل قضايا تخص البنك الاهلي كحادثة مقتل عبدالله النقيب والذي لها ما يقارب 6 سنوات معلقة بالنيابة وحوادث الاختلاسات التي حصلت بالبنك الأهلي.

وأشارت إلى أن حلبوب فوجئ بأمر إعتقاله عقب الإدلاء بأقواله، وتم احتجازه في قسم شرطة العريش