اعتقال محافظ البنك الأهلي تفاصيل حريق يلتهم أحد الاسواق الشعبية في سقطرى 30 منظمة دولية تصدر بيان بشأن الحرب في اليمن دعم سعودي جديد للحكومة الشرعية تفاصيل رسميا.. بدء تفريغ ناقلة النفط المتهالكة ''صافر'' وواشنطن تتحدث عن خطوة حاسمة اجراءات جديدة في المنطقة التي شهدت حادثة اغتيال الموظف الأممي جنوب تعز تفاصيل قرار السلطات السعودية الجديد الخاص بتأشيرات القادمين اليها من عدة دول بينها اليمن صاحبة أكبر صفقة بين روسيا ومصر تنضم إلى مشروع محطة الضبعة النووية عاصفة تضرب مطار عدن وتتسبب في أضرار بمطار المدينة وتوقف رحلات المسافرين الصراعات تعصف في أجنحة المليشيات وانتشار مسلحيها بشكل كثيف وسط صنعاء..
اعتقلت قوات أمنية، الثلاثاء، رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا.
وقالت مصادر محلية، إن قوات أمنية اعتقلت رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني د. محمد حلبوب، بعد حضوره جلسة استدعاء من نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الالكتروني، حيث قرر وكيل النيابة القاضي خالد الحسني سجنه لمدة أسبوع.
وأضافت المصادر، أن "حلبوب" حضر نيابة الصحافة والمطبوعات، بناء على امر استدعاء بشأن مقابلة اجراها مع اذاعة "هنا عدن" ناشد فيها النائب عام الجمهورية القاضي قاهر مصطفى بالتدخل لحل قضايا تخص البنك الاهلي كحادثة مقتل عبدالله النقيب والذي لها ما يقارب 6 سنوات معلقة بالنيابة وحوادث الاختلاسات التي حصلت بالبنك الأهلي.
وأشارت إلى أن حلبوب فوجئ بأمر إعتقاله عقب الإدلاء بأقواله، وتم احتجازه في قسم شرطة العريش