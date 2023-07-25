حريق يلتهم أحد الاسواق الشعبية في سقطرى

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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التهم حريق هائل أحد الأسواق الشعبية بأرخبيل سقطرى، الواقعة على المحيط الهندي، ما أدى لخسائر مادية كبيرة.

وقالت مصادر محلية ،إن حريقا اندلع اليوم الثلاثاء الموافق25يوليو تموز بأحد بسطات بائعي الخضرة الواقعة خلف ملعب الفقيد سعد علي سالمين في عاصمة سقطرى حديبو، وتسبب بخسائر مادية دون أن تسجل أي خسائر بشرية وفق ما نقلة الموقع بوست.

وأضافت المصادر، أن المواطنين ناشدوا فرق الدفاع المدني للتدخل وإخماد الحريق، غير أن مناشداتهم لم تجد من يستجيب لها بحسب العديد من الأهالي.

وأفادت المصادر، أن المواطنين ومالكي شاحنات مياه، تمكنوا من إخماد الحريق، في الوقت الذي لم يصل الدفاع المدني في الأرخبيل بالوقت المناسب.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي قاموا بطرد الدفاع المدني التابع لمليشيا الإنتقالي بمحافظة أرخبيل سقطرى، بعد وصوله متأخرا إثر إخماد الأهالي لحريق التهم عددا من البسطات في مدينة حديبو عاصمة المحافظة.

ولفتت المصادر إلى أن فريق الإطفاء التابع للدفاع المدني وصل عقب إخماد الحريق، الأمر الذي دفع الأهالي لطردهم وسط حالة من الغضب نتيجة التأخير الذي وصف بأنه "متعمد" لعدم وجود مبالاة بمناشدات الأهالي، من قبل القائمين عليه.