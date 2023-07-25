30 منظمة دولية تصدر بيان بشأن الحرب في اليمن

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعت 30 منظمة دولية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحرب في اليمن وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب اليمني.

وقالت المنظمات التي تعمل باليمن -في بيان مشترك- إن "مقتل موظف برنامج الأغذية العالمي في تعز مؤيد حميدي مأساة مروعة".

مشيرة إلى أن حميدي عاملاً متخصصًا في المجال الإنساني تم إرساله إلى اليمن لدعم تقديم المساعدات الغذائية لملايين اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأعربت تلك المنظمات بالصدمة والذهول لمقتل موظف برنامج الغذاء العالمي - مؤيد حميدي - الذي قُتل بالرصاص في التربة بمحافظة تعز.

وأكدت تضامنها مع برنامج الأغذية العالمي في اليمن الذين يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية.

يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني ولا ينبغي أبدًا أن يكونوا هدفًا.

واعتبرت المنظمات تلك الهجوم بأنه تذكير بالمخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني كل يوم في اليمن. وطالبت جميع أطراف النزاع إلى ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني واحترام المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد وعدم التحيز. وقالت "يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحرب في اليمن وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب اليمني