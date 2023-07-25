دعم سعودي جديد للحكومة الشرعية تفاصيل

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف محلل اقتصادي اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو تموز ، قرب التوقيع والإعلان النهائي عن دعم السعودية للموازنة العامة للحكومة الشرعية بمليار دولار.

وقال المحلل وحيد الفودعي في منشور له على حائطه في "الفيس بوك" بأن هذا الدعم يأتي لتعويض الحكومة اليمنية عن جزء من صادرات النفط المتوقفة بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط.

ونقل الفودعي عن مصادره بأن دعم الموازنة بمليار دولار سيسلم للحكومة اليمنية على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى أكثر من 250 مليون دولار.

وأوضح بأن الدعم المنتظر سيخصص لبنود في الموازنة العامة للدولة ومنها المرتبات والأجور والمشتقات النفطية المتعلقة بالكهرباء، كما سيستعمل في دعم فاتورة الاستيراد عن طريق المزادات.

وأضاف : كالعادة، تشترط السعودية بعض الشروط التي تم تلبية بعضها والوعد بتنفيذ البعض الآخر من قبل الحكومة الشرعية وبنكها المركزي كالاصلاحات المؤسسية وتفعيل الأجهزة الرقابية وتوريد ايرادات الدولة للبنك المركزي.

وأشار الفودعي أن الدعم السعودي سيساعد الحكومة في الاستمرار بدفع المرتبات والمصاريف الحتمية واستمرار الخدمات مثل الكهرباء

كما سيساهم بشكل كبير في دعم البنك المركزي اليمني في تحقيق أهدافه وفقا لقانونه في تحقيق الاستقرار في الأسعار ومنها استقرار اسعار الصرف