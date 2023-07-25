رسميا.. بدء تفريغ ناقلة النفط المتهالكة ''صافر'' وواشنطن تتحدث عن خطوة حاسمة

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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رحبت الخارجية الأمريكية اليوم ببدء الأمم المتحدة عمليتها لمنع التسرب الكارثي للنفط من ناقلة صافر بالبحر الأحمر الخارجية الأمريكية قالت ان تفريغ النفط من صافر خطوة حاسمة لتجنب أزمة اقتصادية وبيئية وإنسانية بالبحر الأحمر وما وراءه.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء ، بدء عملية نقل النفط من خزان "صافر" المتهالك إلى السفينة البديلة نوتيكا.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، ديفيد غريسلي، في تغريدة على حسابه في على تويتر، إن نقل أكثر من مليون برميل من النفط من خزان صافر بدأت، اليوم، في عملية تستمر ثلاثة أسابيع على الأقل.

واعلنت مليشيات الحوثي في وقت سابق توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة نقلت بموجبها ملكية السفينة البديلة نوتيكا لصالح شركة تابعة لها.

وقالت وكالة سبأ الخاضعة للمليشيا إن مؤتمر صحفي عقد بالتزامن مع وصول الناقلة البديلة لصافر، شهد توقيع نقل ملكية السفينة بين مدير شركة صافر إدريس الشامي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن عملية تفريغ النفط الخام من خزان "صافر" ستستغرق قرابة أسبوعين.

وتقول الأمم المتحدة إن "صافر"، تحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت تحملها الناقلة "إكسون فالديز" التي تسبّبت في 1989 بواحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.