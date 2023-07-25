اجراءات جديدة في المنطقة التي شهدت حادثة اغتيال الموظف الأممي جنوب تعز

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 64

أقرت اللجنة الأمنية في مديرية الشمايتين، امس الاثنين، اجراءات جديدة لتعزيز الحماية الأمنية في مدينة التربة، جنوب محافظة تعز التي شهدت الجمعة الماضية حادثة اغتيال موظف اممي.

اللجنة اقرت اعتبار مدينة التربة منطقة خضراء، وبيئة آمنة لنشاط المنظمات الدولية والمحلية.

جاء ذلك، خلال اجتماع ترأسه محافظ تعز، نبيل شمسان، جرى خلاله استعراض تقرير موجز عن سير الإجراءات، وما تم التوصل إليه من نتائج في جريمة اغتيال المسؤول الأممي مؤيد حميدي، على يد مسلحين الجمعة الماضية.

وناقشت اللجنة، الملاحظات والتوصيات المرفوعة من فرق العمل الميدانية والتقارير الأولية، لإصدار التوجيهات اللازمة لاستمرار المهمة حتى تتحقق كامل أهدافها.

وأشاد المحافظ بالنجاحات التي تحققت في ضبط المتهمبن، والتي قال إنها أعادت لتعز اعتبارها وأثبتت فاعلية وكفاءة الأجهزة الأمنية التي وضعت أمام امتحان صعب وكسبت الرهان.

واستمع المحافظ إلى تقرير موجز من وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري عن سير الإجراءات وما تم التوصل إليه من نتائج، كما تمت مناقشة الملاحظات والتوصيات المرفوعة من فرق العمل الميدانية والتقارير الأولية، وأصدر التوجيهات اللازمة لاستمرار المهمة حتى تحقق كامل أهدافها.