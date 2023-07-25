تفاصيل قرار السلطات السعودية الجديد الخاص بتأشيرات القادمين اليها من عدة دول بينها اليمن

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ألغت الحكومة السعودية اجراءات وضع لواصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين لأراضي المملكة بمختلف أنواعها.
ونقلت السفارة اليمنية في الرياض، عن تعميم للهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، يفيد بتوجيه الهيئة بالسماح بدخول مواطني عدد من الدول من بينها اليمن دون وجود لواصق التأشيرات الذي يتم وضعه بسفارات المملكة العربية السعودية في الخارج لاستكمال اجراءات القدوم للسعودية بشكل نظامي.
وجاء في قرار الحكومة السعودية إلغاء لاصق تأشيرات (العمل، الزيارة، الإقامة) الصادرة من بعض سفاراتها وممثلياتها في الخارج وشمل القرارعدد من الدول من بينها اليمن ابتداءً من غد الأربعاء الموافق 26 يونيو 2023م.
وقررت السماح لجميع شركات الطيران نقل المسافرين القادمين إلى السعودية من حاملي تأشيرات "العمل، الزيارة، الإقامة" في الدول المشار إليها دون وجود لاصق على الجواز كما كان يعمل به سابقًا بحيث يكون التأكد من صلاحية التأشيرة عبر رمز الاستجابة السريعة QR المطبوعة على ورقة مقاس A4 التي تحتوي على جميع معلومات التأشيرة الخاصة بالمسافر.