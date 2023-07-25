صاحبة أكبر صفقة بين روسيا ومصر تنضم إلى مشروع محطة الضبعة النووية عاصفة تضرب مطار عدن وتتسبب في أضرار بمطار المدينة وتوقف رحلات المسافرين الصراعات تعصف في أجنحة المليشيات وانتشار مسلحيها بشكل كثيف وسط صنعاء.. قطع رأسه شقيقته وأخذها للشرطة.. تفاصيل الجريمة قنوات واتساب تنطلق في دول جديدة بينها عربية اشتعال حرب الطيران في السوادان وغارت جوية مكثفة تستهدف أحياء سكنية بالخرطوم الجيش يغلق طريقاً لقطع الإمدادات الخلافات تعصف في تمزّيق الجيش الإسرائيلي ومصادر تكشف الصراع في البدايات النفط يرتفع وسط شح الإمدادات وتعهد الصين بدعم اقتصادها برشلونة وباريس يخططان لـ صفع ريال مدريد عبر مبابي أميركا تقلب الموازين وتفرض عقوبات على مسؤولين في مالي على صلة بقوات فاغنر
تسببت رياح شديدة امس (الإثنين) في إحداث أضرار متفرقة بمطار عدن الدولي، وإصابة مسافرين بينهم 4 أطفال على الأقل، إضافة إلى تضرر أحد أجنحة الطائرات وتم إرجاء رحلتين كان من المقرر أن تغادر مطار عدن إلى مدينة جدة الساعة السادسة صباحاً.
وذكرت مصادر ملاحية في مطار عدن أن الرياح التي هبت على عدن تسببت في سقوط الواجهة الزجاجية لمطار المدينة، مبينة أن عددا من المسافرين أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة بينهم 4 أطفال إصاباتهم متوسطة، إضافة إلى تضرر مركبات.
وأشارت المصادر إلى أن رياحاً قوية مصحوبة بعواصف وأمطار ضربت مدينة عدن فجر اليوم ما تسبب في سقوط لوحات إعلانية ونوافذ وحواجز معدنية وتحطم عدد من الفواصل الزجاجية للمطار.
وأكد وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حُميد أن حركة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي مستمرة وتعمل بصورة طبيعية، موجهاً القائمين على المطار بحصر الأضرار والتكفل بعلاج المصابين جراء سقوط أجزاء من زجاج واجهات صالة المطار نتيجة للعاصفة الرعدية والرياح الشديدة التي تعرضت لها العاصمة المؤقتة عدن.
وتفقد الوزير سير العمل في المطار واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالمطار جراء العاصفة الرعدية والرياح والأمطار، كما استعرض القائم بأعمال مدير عام المطار عبدالرقيب العمري حجم الأضرار والخسائر التي طالت سقوف الصالات وزجاج واجهات المطار، وإحدى عربات الإطفاء وتهدم جزء من سور المطار، إضافة الى تضرر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.
وكلف وزير النقل مدير المطار بإعداد تقرير مفصل عن حجم الأضرار، موجهاً بصرف عهدة مالية لإصلاح الأضرار وتصفية المخلفات وإعادة جاهزية المطار بشكل كامل