الصراعات تعصف في أجنحة المليشيات وانتشار مسلحيها بشكل كثيف وسط صنعاء.. قطع رأسه شقيقته وأخذها للشرطة.. تفاصيل الجريمة قنوات واتساب تنطلق في دول جديدة بينها عربية اشتعال حرب الطيران في السوادان وغارت جوية مكثفة تستهدف أحياء سكنية بالخرطوم الجيش يغلق طريقاً لقطع الإمدادات الخلافات تعصف في تمزّيق الجيش الإسرائيلي ومصادر تكشف الصراع في البدايات النفط يرتفع وسط شح الإمدادات وتعهد الصين بدعم اقتصادها برشلونة وباريس يخططان لـ صفع ريال مدريد عبر مبابي أميركا تقلب الموازين وتفرض عقوبات على مسؤولين في مالي على صلة بقوات فاغنر رئيس الأركان يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من اللواء 72 مشاة مليشيا الحوثي تطلق سراح شخص متهم بعدة قضايا جنائية تفاصيل
فاجأ شاب هندي رجال الشرطة بعدما عرض عليهم رأس أخته التي قتلها لرغبتها بالزواج من شخص لا تريده أسرتها.
وقتل رياض البالغ من العمر 22 عاما، شقيقته عائشة (18 عاما)، في ولاية أوتار براديش، بعد هربها من منزلها برفقة الشاب الذي تريد الزواج منه تشاند بابو.
وبعد قتله لشقيقته، حمل رياض رأسها في كيس، وعرضها أمام رجال الشرطة في المخفر الواقع بقريته.
وحسبما ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز"، فإن الشرطة أوقفت رياض الذي يصرّ على أن ما قام به يندرج تحت ما يعرف بـ"جرائم الشرف".
وأثارت الحادثة استياء كبيرا في الهند، وجدلا على مواقع التواصل، ودعوات لإعادة النظر في عقوبات جرائم الشرف في البلاد