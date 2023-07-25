برشلونة وباريس يخططان لـ صفع ريال مدريد عبر مبابي

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات النجم كيليان مبابي فيما قد يعتبر صفعة قوية لأحلام ريال مدريد غريم الأول بالحصول على المهاجم الفرنسي الذي يرغب بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، طرح النادي العاصمي نجمه للبيع، يوم الجمعة الماضي، بعدما تم إبعاده عن جولة الفريق في اليابان استعدادا للموسم المقبل، وذلك بسبب رفض مبابي تمديد عقده الذي ينتهي صيف 2024، في الوقت الذي ربطته عدة تقارير بانتقاله إلى ريال مدريد. وأوضحت "ليكيب" أن هناك لقاء بين إدارة باريس سان جيرمان والنادي الكاتالوني لمناقشة مستقبل مبابي، وأضاف التقرير: بسبب مشاكله الاقتصادية، يرغب برشلونة في تقديم العديد من اللاعبين إلى النادي الفرنسي في صفقة تبادلية محتملة، وبالنظر إلى مكانة مبابي، فإن برشلونة سيضع نجومه الكبار على الطاولة مثل فرينكي دي يونغ للحصول على مبابي.

كما أشارت صحيفة "سبورت" الكاتالونية إلى أن برشلونة سيقدم كل من الهولندي دي يونغ والفرنسيان عثمان ديمبلي وجول كوندي إلى باريس سان جيرمان مقابل كيليان مبابي، ومن الممكن أن يتم وضع الشاب غافي أيضا نظرا لإعجاب مدرب باريس لويس إنريكي بالشاب الإسباني.

وتوقعت مجلس "فوربس" الأميركية أن محادثات باريس سان جيرمان مع برشلونة قد تكون وسيلة لتوجيه صفعة للمنافس التقليدي ريال مدريد، الذي توترت علاقته مع الفريق الفرنسي السنوات الماضية بسبب اهتمام الأخير بالدولي الفرنسي مبابي