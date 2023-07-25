رئيس الأركان يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من اللواء 72 مشاة

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نظمت وزارة الدفاع، الإثنين، عرضا عسكريا، إحتفاءً بتخرج دفعات عسكرية جديدة في القوات المسلحة.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، شهد حفل تخرج الدفعة الثانية صاعقة من اللواء 72 مشاة. وخلال الحفل جرى تنظيم عرضاً عسكرياً للدفعة الثانية صاعقة من اللواء 72 مشاة، استعرض خلاله المشاركون جانباً من المهارات القتالية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب.

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالجهود التي تبذلها قيادة اللواء 72 مشاة في مجال التدريب والتأهيل وإعداد المقاتلين الذين يعول عليهم استعادة الجمهورية ودحر انقلاب جماعة الحوثي.

بدوره، أكد قائد اللواء 72 مشاة العميد خالد الجماعي، اهتمام قيادة اللواء بالتدريب والتأهيل باعتباره الركيزة الأساسية في تنمية مهارات ضباط وصف وجنود اللواء إضافة إلى الخبرات والمهارات التي اكتسبوها بميادين القتال ضد جماعة الحوثي