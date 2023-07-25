مليشيا الحوثي تطلق سراح شخص متهم بعدة قضايا جنائية تفاصيل

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر حقوقية خاصة عن إطلاق جماعة الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران عن احد أفراد العصابة بمهاجمة منزل المحامي والناشط الحقوقي "علي ناصر الجلعي" رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

يذكر أن العصابة الحوثية اقتحمت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك منزله الكائن في حارة الجيش بمدينة ذمار شمال اليمن بقوة السلاح واحتلته لمدة أربعة أيام ونهبت محتوياته وكسرت نوافذه.

وذكرت المصادر ،أن القيادي الحوثي محمد الموشكي افرج عن أحد أفراد العصابة بعد أن تم ضبطه متلبسًا داخل المنزل والتحقيق معه، على الرغم من توجيهات مزورة من منتحلي صفة النائب العام والمحافظ.

ورفضت النيابة العامة قبول ملف القضية إلا بعد القبض على المتهمين وتسليمهم إليها، على الرغم من مرور 23 يومًا دون تدخل قانوني.

وأفادت مصادر حقوقية بأن شخصًا ينتحل صفة نائب مدير أمن محافظة ذمار وعددًا من الأفراد المؤثرين في مليشيا الحوثي قاموا بتعطيل عمل الأجهزة الأمنية والإفراج عن أحد أفراد عصابة مسلحة هاجمت منزل محام وناشط حقوقي في مدينة ذمار.

وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء الأفراد، بما في ذلك الشيخ عبد الحميد البخيتي والشيخ محمد حمود الفاطمي ونائب مدير أمن محافظة ذمار العميد محمد الموشكي، عمدوا إلى تعطيل عمل الأجهزة الأمنية وعرقلة تقديم قضية الاعتداء على المحامي والناشط الحقوقي إلى النيابة العامة، كما أنهم قاموا بتهريب أفراد العصابة وتستر عليهم.

وحملت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر السلطات الأمنية ووزير الداخلية والنائب العام مسؤولية الاعتداء على المحامي والناشط الحقوقي وتداعياته في حالة استمرارهم في تقاعسهم عن واجباتهم يأتي ذلك في سياق الإنتهاكات المتكررة التي تقوم بها عصابة الحوثي ضد الناشطين والمحامين والحقوقيين والصحفيين منذ انقلابها على الدولة اليمنية وشنها الحرب على اليمنيين