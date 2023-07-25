الاتحاد العربي لكرة اليد يعلن القائمة النهائية للأندية المشاركة في البطولة العربية

الثلاثاء 25 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، القائمة النهائية للأندية المشاركة في البطولة العربية للأندية رقم 38. ومن المقرر إقامة المنافسات في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 25 أغسطس/آب إلى 5 سبتمبر/أيلول المقبلين. وستؤهل المسابقة العربية الفائز بها إلى بطولة العالم "سوبر جلوب"، التي ستقام بالسعودية أيضا من 7 إلى 12 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

وضمت قائمة المشاركين 12 ناديًا، وهم: 1- الهدى السعودي 2- البنك الأهلي المصري 3- الزمالك المصري 4- أهلي طرابلس الليبي 5- العربي الكويتي 6- الكويت الكويتي 7- الجزيرة الإماراتي 8- الشعلة اليمني 9- مضر السعودي 10- الحشد الرياضي العراقي 11- القطن اليمني 12- وفاق عين التوتة الجزائري.

الجدير بالذكر أن الترجي التونسي هو حامل لقب البطولة العربية، حيث تغلب على الزمالك المصري (29-28) في النهائي، خلال سبتمبر/أيلول الماضي بتونس .