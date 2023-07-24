آخر الاخبار

مليشيا الحوثي تطلق سراح شخص متهم بعدة قضايا جنائية تفاصيل الاتحاد العربي لكرة اليد يعلن القائمة النهائية للأندية المشاركة في البطولة العربية توقعات بعودة العنف لليمن بعد يوم من إعلان جماعة الحوثي توقف المفاوضات الجارية مع السعودية التفاصيل في التقرير مشاهد مرعبة.. حرائق ضخمة في دولة عربية تلتهم الغابات وألسنة اللهب تصل البيوت وزير الدفاع يشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية بإسطنبول قيمتها 20 مليون.. طالب يمني يهدي معلمه هدية باهضة الثمن نادي الهلال السعودي يقدم عرضاً مالياً ضخماً لـ مبابي بيان تحذيري للحكومة اليمنية عن استغلاليه الحوثي المناسبة عاشوراء تطبيقات تقدم أمان ومميزات أفضل من واتساب.. تعرف عليها توقعات بانتشار واسع للجراد في اليمن خلال الأيام القادمة

مشاهد مرعبة.. حرائق ضخمة في دولة عربية تلتهم الغابات وألسنة اللهب تصل البيوت

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 222
 

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 26 آخرين إثر الحرائق التي طالت العديد من الولايات.


وقالت الوزارة في بيان لها: إنه تم تسجيل نشوب 97 حريقاً أمس الأحد، في الغابات الأدغال والمحاصيل الزراعية
وسجلت ولايات بجاية، البويرة، وجيجل الحرائق الأوسع رقعة، وهذا بفعل الرياح التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان.

– ماذا يحدث؟
واليوم الاثنين، اندلعت حرائق كبيرة في العديد من الولايات الوسطى والشرقية بالجزائر، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد مؤخراً حيث تعدت الحرارة 48 درجة.

وفي بعض الولايات، وصلت ألسنة النيران إلى القرى والبيوت، حيث يتم إجلاء السكان لتفادي وقوع خسائر في الأرواح.

واستيقظ سكان ولاية بجاية في بلديات تيغرمت وتوجة وبني جليل وبني كسيلة وملبو وأوقاس، على مشاهد مرعبة لألسنة النيران تتطاير في السماء أتت على الأخضر واليابس، بالإضافة إلى احتراق غابة سيدي عيش أميزور.
ودعت مصالح الحماية المدنية المواطنين لعدم ارتياد الغابات في هذه الظروف الاستثنائية، سواء للنزهة أو للقيام بأعمال الزراعة، لتحنب وقوع أي حادث.

إقراء أيضاً
بتصريحات مثيرة ..ترامب يفتح النار على الأوروبيين: ادفعوا الـ 100 مليار
إيران تكشف عن تفاصيل نموذج متطور لطائرات شاهد-149 المسيرة
الكشف عن تفاصيل مسيرات أوكرانية تستهدف موسكو والقرم.. وروسيا تدمر مخزن حبوب بأود
ضابط أمريكي يكشف موعد “انهيار الناتو”
روسيا تستهدف أوديسا بـ19 صاروخا.. ورئيس أوكرنيا يتعهد بالرد
كل ما تريد معرفته عن التعديلات القضائية التي أشعلت إسرائيل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول