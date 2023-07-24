مشاهد مرعبة.. حرائق ضخمة في دولة عربية تلتهم الغابات وألسنة اللهب تصل البيوت

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 26 آخرين إثر الحرائق التي طالت العديد من الولايات.



وقالت الوزارة في بيان لها: إنه تم تسجيل نشوب 97 حريقاً أمس الأحد، في الغابات الأدغال والمحاصيل الزراعية

وسجلت ولايات بجاية، البويرة، وجيجل الحرائق الأوسع رقعة، وهذا بفعل الرياح التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان.

– ماذا يحدث؟

واليوم الاثنين، اندلعت حرائق كبيرة في العديد من الولايات الوسطى والشرقية بالجزائر، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد مؤخراً حيث تعدت الحرارة 48 درجة.

وفي بعض الولايات، وصلت ألسنة النيران إلى القرى والبيوت، حيث يتم إجلاء السكان لتفادي وقوع خسائر في الأرواح.

واستيقظ سكان ولاية بجاية في بلديات تيغرمت وتوجة وبني جليل وبني كسيلة وملبو وأوقاس، على مشاهد مرعبة لألسنة النيران تتطاير في السماء أتت على الأخضر واليابس، بالإضافة إلى احتراق غابة سيدي عيش أميزور.

ودعت مصالح الحماية المدنية المواطنين لعدم ارتياد الغابات في هذه الظروف الاستثنائية، سواء للنزهة أو للقيام بأعمال الزراعة، لتحنب وقوع أي حادث.