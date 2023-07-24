وزير الدفاع يشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية بإسطنبول

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يشارك وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، في معرض "IDEF" الدولي للصناعات الدفاعية (2023) الذي تحتضنه مدينة اسطنبول التركية.
ومن المقرر أن يجري وزير الدفاع، على هامش الفعالية، مباحثات مع قيادة وزارة الدفاع التركية لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتنسيق فرص المنح الدراسية والتدريب والتأهيل.
كان في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله سفير بلادنا لدى تركيا محمد صالح طريق والملحق العسكري بالسفارة اللواء عسكر زعيل.