قيمتها 20 مليون.. طالب يمني يهدي معلمه هدية باهضة الثمن

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - العربية نت

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فاجأ أحد الطلاب في اليمن معلمه في العاصمة صنعاء بهدية سيارة ليكزس قيمتها 20 مليون ريال يمني، بعد فراق دام 30 سنة، في لفتة غير مسبوقة، حظيت بإشادة واسعة من الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المعلم فاروق الظرافي، إنه حصل على هدية باهظة الثمن من طالب قام بتعليمه قبل 30 عاماً.

وأوضح المعلم الظرافي في صفحته على فيسبوك أنه "تفاجأ بزيارة طالبه (لم يذكر اسمه) بعد فراق أكثر من ثلاثين عاماً في زيارة مباغتة، ويهديه سيارة ليكزس".

وقال: "طالب درَّسته قبل 30 سنه تقريبا. وكان لي معه موقف كأي أب يقف مع أبنائه حين أسعفوه إلى أحد مشافي العاصمه صنعاء لإجراء عملية مستعجلة، فتح الله عليه وكمل دراسته واغترب.. وافترقنا كل هذه المدة".

وتابع: "تفاجأت بزيارته المباغتة، يخبرني أنه أصبح يمتلك مصانع وشركات في السعودية وتركيا، ويهديني سيارة لكزس ثمنها ما يقارب 20 مليون ريال يمني".

ولفت المعلم الظرافي إلى أنه رفض قبول الهدية، لكن إصرار الطالب جعله يقبلها، وقال "أنا أحلف وهو يحلف، بدأ يتأثر وتدمع عيناه، فقبلتها بمضض".

وشكر المعلم طالبه، وقال إنه قد لا يستفيد فيها وهو عاطل عن العمل في المنزل بدون "خروج".

وقال: "المشكلة لو تمشي بها بالشارع من يصدق أنك مدرس باليمن وبدون راتب ومعك سيارة ليكزس!!".

يشار إلى تعرض نظام التعليم في اليمن إلى أزمة حادّة بعد انقلاب الحوثيين، ما أدى إلى إغلاق المدارس، وإعاقة وصول الطلاب إلى التعليم، حيث تضرر عدد من المدارس أو دُمّر، في حين نزح المعلمون والطلاب من منازلهم، وامتنعت الجماعة عن دفع رواتب المعلمين.