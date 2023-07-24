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نادي الهلال السعودي يقدم عرضاً مالياً ضخماً لـ مبابي

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قدّم نادي الهلال السعودي، الاثنين، عرضًا للحصول على خدمات مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، مقابل مبالغ مالية قياسية قد بلغت 300 مليون يورو (330 مليون دولار)، وفقاً لتقارير متعددة.

وكان النادي الباريسي قد استبعد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، عن قائمة الفريق التي تخوض جولة تحضيرية في اليابان، استعدادًا للموسم المقبل 2024/2023.

وأصدر نادي باريس سان جيرمان إنذارًا لمبابي لتوقيع عقد جديد أو المغادرة، إذ لا يرغب الفريق برحيله بشكل مجاني ودون الحصول على مقابل مادي مع نهاية عقده في صيف 2024.

 

ويشار إلى أن أغلى صفقة على مر التاريخ بلغت رسومها 222 مليون يورو (262 مليون دولار)، عندما انتقل نيمار دا سيلفا من نادي برشلونة الإسباني إلى نادي باريس سان جيرمان في عام 2017.

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