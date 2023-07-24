بيان تحذيري للحكومة اليمنية عن استغلاليه الحوثي المناسبة عاشوراء

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حذرت الحكومة اليمنية من الطقوس الدخيلة التي تمارسها المليشيا الحوثية المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران وزارة الأوقاف، بالعاصمة المؤقتة عدن، الإثنين، من الطقوس الحوثية التي تمارسها بشكل طائفي دخيل على المجتمع اليمني.

ودعت وزارة الأوقاف بالعاصمة المؤقتة عدن في بيان لها، مدراء خطباء المساجد، والدعاة، والمرشدين، إلى ضرورة تنبيه المواطنين من خطورة ما تقوم به جماعة الحوثي لتكريس انقلابها وفرض ثقافتها الطائفية التي لا تمت للدين والمجتمع اليمني باي صلة.

وأكد البيان، على أهمية التحذير من استغلال جماعة الحوثي، ليوم عاشوراء وتحويله الى "مناسبة خرافية مستوردة من ايران"، مشيرا إلى أن يوم عاشوراء مناسبة لفعل الخير والصوم اقتداءً بالنبي محمد، وليس يوما يتحول فيه الى" لطميات وبكائيات".

وذكر البيان، أن جماعة الحوثي تسعى من خلال تلك الطقوس، الى تبرير "عدوانها الغاشم" على الشعب اليمني بإحياء طقوس باطلة دخيلة على الهوية الوطنية والإسلامية، في "تقليد أعمى ومستورد من ايران، وهي أمور منكرة نهى عنها الإسلام الحنيف" وفق وكالة سبأ الحكومية.