تطبيقات تقدم أمان ومميزات أفضل من واتساب.. تعرف عليها

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يمتلك بعض مستخدمي واتساب، تحفظات على التطبيق بعد علمهم أن بيانات واتساب يتم مشاركتها مع فيس بوك، كما أن لديهم وجهات نظر حول الأمان.

ويعتبر تطبيق المراسلة واتساب الأشهر عالميا، والأكثر شعبية أيضا، الذي تملكه شركة ميتا العالمية، وتسعى دائما إلى إدخال المزيد من التحسينات والتحديثات.

ويبحث الكثيرون عن بدائل للتطبيق، تمتاز بأنها أكثر أمنا وحماية لخصوصيتهم ، وفيما يلي أفضل 5 تطبيقات تعد بديلا لـواتساب.

1. Telegram Messenger

تليجرام يعتبر البديل الأفضل لتطبيق واتساب ، وهو تطبيق مراسلة مفتوح المصدر ، يوفر التطبيق مميزات وخصائص رائعة.

ويتيح إنشاء مجموعات ضخمة يصل عدد 5000 شخص.

ويمكن قفل التطبيق بكلمة مرور ، وهو أفضل من ناحية الأمان والخصوصية وتشفير المحادثات والرسائل بشكل كامل .

2. Wire

إذا كنت تبحث عن تطبيق مراسلة جديد، يتيح كسب الكثير من الجوائز للمستخدمين الجدد ، ويتوفر التطبيق على واجهة مستخدم جميلة ومميزات فريدة.

ويوفر مجموعة من المميزات الرائعة مثل مكالمات الفيديو الجماعية (ما يصل إلى 10 أشخاص)، المؤقت الذاتي للتخلص من الرسائل بشكل تلقائي.

3. Google Allo

ألو هو تطبيق المراسلة الجديد المقدم من شركة جوجل العملاقة ، يقدم التطبيق العديد من المميزات الرائعة والمختلفة عن واتساب.

يوفر مساعد جوجل المدمج الذي يمكنك استخدامه داخل المحادثات وطلب أي شيء ليقدم لك النتائج بشكل ذكي استنادا إلى محرك بحث جوجل.

4. Signal Private Messenger

ويأتي التطبيق من الشركة الأقوى في التقنيات المعتمدة على التشفير والبرمجيات مفتوحة المصدر ، يوفر التطبيق أقوى درجات الحماية والتشفير.

ويمكنك ضبط خاصية الرسائل ذاتية التدمير ، وأيضا يمنع التقاط صورة الشاشة داخل التطبيق ، كما يوفر تشفير عمليات النسخ الاحتياطي.

5. LINE

أحد التطبيقات المميزة والبديلة لواتساب، التطبيق لديه شعبية كبيرة لدى مجموعة واسعة من المستخدمين، ويوفر العديد من المميزات الرائعة.

ويتميز بالتشفير والأمان بدرجة عالية جداً، ودعم المكالمات الصوتية والفيديو والرسائل وغيرها، يمكنك من خلال التطبيق إجراء مكالمات دولية مجانية.