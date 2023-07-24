توقعات بانتشار واسع للجراد في اليمن خلال الأيام القادمة

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات

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توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) من إمكانية عالية لتكاثر الجراد الصحراوي في المناطق الداخلية لليمن خلال الأيام القادمة، مع رصد تواجدها في أنحاء متفرقة من شمال ووسط وجنوب البلاد.

وقالت المنظمة في نشرة الأرصاد الجوية الزراعية لليمن، أصدرتها اليوم الاثنين، أن التقارير الميدانية تشير إلى وجود الجراد الصحراوي في صنعاء خاصة في الليل، "ويمكن أن يعزى ذلك إلى درجات الحرارة الأكثر برودة ليلاً مقارنة بشدتها في النهار".

وأضافت أنه تم رصد بعض الأسراب غير الناضجة في مرتفعات صعدة وإب حتى المناطق الداخلية من الحزم بمحافظة الجوف ومأرب، إضافة إلى الإبلاغ عن بعضها في جنوب بيحان وعتق بشبوة، وشرق اليمن على الحدود مع عُمان.



وأوضحت المنظمة الأممية أن التوقعات تشير، حتى أوائل شهر أغسطس القادم، إلى وجود احتمالية عالية لتكاثر الجراد الصحراوي في أجزاء من المناطق الداخلية للبلاد، خاصة بالقرب من حزم الجوف ومأرب وعتق وحضرموت وساحل البحر الأحمر.