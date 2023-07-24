حملة أمنية بإشراف البنك المركزي لملاحقة المتلاعبين بأسعار صرف العملات في لحج

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نفذت الأجهزة الأمنية والبنك المركزي في محافظة لحج حملة لاغلاق محلات الصرافة المخالفة والغير مرخصة بمديريتي الحوطة وتبن.
وقال مدير البنك المركزي ممدوح الشعبي: تمكنت الحملة من ضبط عدد من محلات الصرافة الغير مرخصة والغير مجددة التراخيص الخاصة بمزاولة عملها.
وأشار إلى، أن هذه الحملة سبقتها حملة سابقة لإشعار أصحاب محلات الصرافة لإبراز التراخيص الخاصة بهم وكذا الالتزام بسعر الصرف العملة وفق المنشور السابق الذي جرى تعميمه عليهم.
وأوضح بأن الحملة تهدف إلى ضبط المخالفين والمتلاعبين بسعر العملة، بالإضافة إلى إغلاق المحلات الغير مرخصة وتزاول نشاطها بصفة غير قانونية وبدون الحصول على مزاولة هذا النشاط دون الرجوع الى الجهات الرسمية بمنحهم تراخيص تخولهم بفتح هذه المحلات الخاصة بالصرافة.
وحث مدير البنك المركزي جميع محلات الصرافة بضرورة الحصول على التراخيص وكذا التجديد من انتهت فترة الصلاحية لهم.
واكد بأن الحملة مستمرة لتصحيح الوضع القانوني لمحلات الصرافة من خلال استكمال الإجراءات القانونية لمحلاتهم وفق النظم المتبعة بذلك.
وحذر من التلاعب بسعر العملة أو المضاربة بها على حساب استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي، محذرا بأنه ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتلاعبين بسعر العملة. يشار إلى أن الحملة تمت تحت إشراف مباشر من محافظ المحافظة اللواء احمد عبد الله التركي وبتنسيق مباشر من محافظ البنك المركزي.