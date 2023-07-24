مسؤول حكومي يتحدث عن فرصة لإنهاء الصراع في اليمن

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال وزير الخارجية اليمني وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن هناك فرصة لإنهاء الصراع الدائر في البلاد لأكثر من 8 سنوات، مبيناً أن ذلك مرهون بتوفر الإرادة الحقيقية لدى الحوثيين والقبول بالآخر والعودة للعملية السياسية.

وشدد بن مبارك الذي يزور بغداد، على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية، والعودة إلى العملية السياسية، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً.

ووصف زيارته للعراق بالمهمة لتركيزها على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط» عن بن مبارك قولة بأن «الزيارة مستمرة حتى غد (الثلاثاء)، وتشمل مزيداً من اللقاءات المهمة».

والتقى بن مبارك الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كما عقد جلسة مباحثات سياسية مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين.

وأضاف الوزير خلال محاضرة ألقاها في المعهد الدبلوماسي بمبنى الخارجية العراقية أمام الدبلوماسيين العراقيين، بقوله: «هناك فرص متاحة لإنهاء الصراع الدائر، ومن أهمها توفر الإرادة الحقيقية (للحوثيين) لإنهاء الحرب وإحلال السلام والاشتراك في العملية السياسية والقبول برأي الآخر، والتخلي عن فكرة الحق الإلهي في الحكم والانفراد بالسلطة».



وتطرق الدكتور أحمد في حديثه، إلى جولات مشاورات السلام الكثيرة التي عقدت والتي لم تلتزم بها جماعة الحوثي الانقلابية، كما استعرض المبادرات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام، وآخرها تنصل الحوثيين من تنفيذ بنود الهدنة الأممية واستمرارها في حصار مدينة تعز، وشنها حرباً اقتصادية من خلال استهداف الموانئ اليمنية، مما أدى إلى إيقاف تصدير النفط.

واستعرض خلال المحاضرة جذور وطبيعة الصراع مع ميليشيا الحوثي، وكيف انقلبت على مخرجات الحوار الوطني ومؤسسات الدولة وأسس المواطنة المتساوية التي تعد الأساس لأي دولة مدنية حديثة، الأمر الذي أدى إلى حدوث مآسٍ إنسانية وسياسية واقتصادية وتمزيق النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب اليمني الواحد، على حد تعبيره.

وأكد بن مبارك أن العراق واليمن يربطهما تاريخ مشترك عريق يعود إلى حضارات وادي الرافدين والمماليك اليمنية القديمة، مستندة على الروابط الاجتماعية والثقافية والسياسية، وتعززت بعد الفتوحات الإسلامية وهجرة القبائل اليمنية إلى العراق والاندماج في مجتمعها، مبدياً تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية انعكاساً لمكانة وتاريخ البلدين.