الجلسة الثانية لمحاكمة قاتل الطفلة حنين في عدن (تفاصيل )

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عقدت محكمة المنصورة الابتدائية اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو تموز ،جلستها الثانية لمحاكمة المتهم حسين هرهرة في قضية مقتل الطفلة حنين البكري عشية عيد الأضحى المبارك بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وبحسب مصادر إعلامية تحدثت فقد استمعت المحكمة خلال جلستها إلى اعترافات المتهم ومواجهته بشهود الاثبات واستجوابه مع الشهود من قبل النيابة ومحامي أولياء الدم ومحامي المتهم .

وقالت المصادر إن الجلسة عقدت بحضور العشرات من المواطنين الذين توافدوا صباح اليوم لحضور جلسات المحاكمة عقب دعوة وجهتها أسرة حنين لحضور الجلسة ومؤازرتهم.

وأضافت المصادر أن الجلسة كادت أن تنتهي بمحاولة اعتداء على المتهم إلا أن الأمن تدخل لفظ النزاع لترفع الجلسة بعدها.

وكانت محكمة صيرة الابتدائية قد أقرت أمس الأحد تأجيل أولى جلساتها بعد قراءة محضر الاتهام ورفض الجاني الرد إلا بعد اللقاء مع محاميه وهو ما أقرته المحكمة لتعقد اليوم الاثنين الجلسة الثانية وجرت عملية إلزامه بالرد على قرار الاتهام. واتهمت النيابة الجاني "محمد حسين هرهرة، بالقتل عمدا وعدوانا لنفس معصومة الدم وهي المجني عليها الطفلة حنين ابراهيم سالم البكري التي كانت في المقعد الخلفي لسيارة ابيها. وبحسب قرار الاتهام فقد أقدم الجاني " هرهرة " على إطلاق سبع رصاصات أدت إحداها الى اختراق جسد الطفلة كما وجهت له تهمة الشروع في قتل نفس معصومة الدم هي الطفلة راوية ابراهيم سالم البكري شقيقة الطفلة " حنين " .

وكانت الطفلة " حنين البكري " قد قتلت في حادثة أثارت سخطا شعبيا وتحولت إلى قضية رأي عام عشية عيد الأضحى المبارك برصاص المتهم حسين هرهرة وأصيبت شقيقتها راوية وذلك عقب شجار نشب بين الجاني ووالد الطفلتين على حادث مروري وقع في مديرية المنصورة .