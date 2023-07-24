العليمي يضع الادارة الأمريكية أمام أحدث جرائم الحوثيين وحصارهم للمدنيين بمحافظة الجوف وكيل أول وزارة الداخلية يفتتح معملا لإعداد وتجهيز البزات العسكرية بمحافظة مأرب وزارة الداخلية تشيد بجهود شرطة مأرب وكافة الوحدات الأمنية في المحافظة سر نجاح أجهزة أمن مأرب وتعز قصة الشعار الجديد لـ تويتر ولماذا تم الإستغناء عن العصفور؟ اصلاح تعز ينتقد وسائل اعلامية محسوبة على المؤتمر الشعبي بتصريحات مثيرة ..ترامب يفتح النار على الأوروبيين: ادفعوا الـ 100 مليار إيران تكشف عن تفاصيل نموذج متطور لطائرات شاهد-149 المسيرة الكشف عن تفاصيل مسيرات أوكرانية تستهدف موسكو والقرم.. وروسيا تدمر مخزن حبوب بأوديسا مجلس مقاومة صنعاء : مليشيا الحوثي حولت أراضي المواطنين في مداخل العاصمة صنعاء الى معسكرات
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الإثنين الموافق 24يوليو تموز ،المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط مكثفة لوقف انتهاكات جماعة الحوثيين الجسيمة لحقوق الانسان والحريات العامة التي كان احدثها، الاجراءات التعسفية بحق الفتيات الملتحقات بالتعليم الاكاديمي.
ووفقا لما اوردتة وكالة "سبأ" الحكومية أن العليمي أكد خلال استقباله في الرياض السفير الامريكي لليمن ستيفن فاجن على ضرورة ممارسة مزيدا من الضغط على الحوثيين للرضوخ لمطالب دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وانهاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك الحصار المفروض ضد المدنيين في محافظة الجوف، والقيود على انشطة القطاع الخاص.
وذكرت أنه اطلع من السفير الأمريكي على نتائج اتصالاته المحلية والاقليمية بشان الجهود المنسقة لاحياء العملية السياسية، وتخفيف معاناة اليمنيين، مجددا التزام مجلس القيادة والحكومة بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها.
وشدد العليمي مجددا على ان دعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية هو الطريق الامثل لتعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والتنمية.
وبدوره، أشاد السفير الأميركي بالاستجابة الرئاسية والحكومية العاجلة لاحتواء تداعيات اغتيال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي الجمعة الماضية في تعز مؤيد حميدي، والعملية الأمنية الناجحة التي قادت حتى الان لضبط منفذي الهجوم الغادر، وعديد المشتبهين الاخرين بالتورط في اعمال عدائية.. .