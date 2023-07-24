وكيل أول وزارة الداخلية يفتتح معملا لإعداد وتجهيز البزات العسكرية بمحافظة مأرب وزارة الداخلية تشيد بجهود شرطة مأرب وكافة الوحدات الأمنية في المحافظة سر نجاح أجهزة أمن مأرب وتعز قصة الشعار الجديد لـ تويتر ولماذا تم الإستغناء عن العصفور؟ اصلاح تعز ينتقد وسائل اعلامية محسوبة على المؤتمر الشعبي بتصريحات مثيرة ..ترامب يفتح النار على الأوروبيين: ادفعوا الـ 100 مليار إيران تكشف عن تفاصيل نموذج متطور لطائرات شاهد-149 المسيرة الكشف عن تفاصيل مسيرات أوكرانية تستهدف موسكو والقرم.. وروسيا تدمر مخزن حبوب بأوديسا مجلس مقاومة صنعاء : مليشيا الحوثي حولت أراضي المواطنين في مداخل العاصمة صنعاء الى معسكرات أول كلية بجامعة صنعاء تعلن الإضراب الشامل والكامل عن الدراسة في مناطق سيطرة الحوثيين (بيان)
افتتح وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، صباح اليوم الأحد معملا للبزات العسكرية؛ حيث كان في استقباله مدير عام شرطة مأرب العميد يحي حُميد ومدير البحث الجنائي العميد حسين الحليسي بالمحافظة..
وعقب الإفتتاح أشاد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن بهذه الخطوة المهمة وذلك لتوفير إحتياجات الأفراد وصف وضباط ومنتسبي الوحدات الامنية من البزات والبدلات العسكرية.
وبدوره مدير أمن مأرب العميد حُميد شكر الجهود التي تبذلها كل من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الداخلية وذلك في دعم ومساندة أجهزة المحافظة ووحداتها الأمنية..