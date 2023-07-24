وكيل أول وزارة الداخلية يفتتح معملا لإعداد وتجهيز البزات العسكرية بمحافظة مأرب

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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افتتح وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، صباح اليوم الأحد معملا للبزات العسكرية؛ حيث كان في استقباله مدير عام شرطة مأرب العميد يحي حُميد ومدير البحث الجنائي العميد حسين الحليسي بالمحافظة..

وعقب الإفتتاح أشاد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن بهذه الخطوة المهمة وذلك لتوفير إحتياجات الأفراد وصف وضباط ومنتسبي الوحدات الامنية من البزات والبدلات العسكرية.

وبدوره مدير أمن مأرب العميد حُميد شكر الجهود التي تبذلها كل من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الداخلية وذلك في دعم ومساندة أجهزة المحافظة ووحداتها الأمنية..