وزارة الداخلية تشيد بجهود شرطة مأرب وكافة الوحدات الأمنية في المحافظة

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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عقد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، اليوم الأحد اجتماعاً موسعاً ضم قيادة المكتب المتقدم بمأرب و مدير عام شرطة محافظة مأرب وكافة قيادات الوحدات الأمنية بالمحافظة، ومدراء فروع المؤسسات الأمنية والخدمية.

وفي بداية الإجتماع أشاد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود بالجهود المتميزة التي تحققها الأجهزة الأمنية ومختلف وحداتها الأمنية في المحافظة محققةً نجاحات أمنية بازرة في مواجهة جماعة الحوثي والخلايا الإرهابية، آخرها ضبطها لخلية حوثية وعناصر إرهابية وتخريبية كانت تستهدف أمن المواطنين وإقلاق السكينة العامة وزرع عبوات ناسفة..

وثمن الوكيل الأعمال المؤسسية التي تقوم بها شرطة ووحدات مأرب في سبيل إنجاح الخطط الأمنية خلال العام الجاري، والتي أظهرت التنسيق التام والعمل كفريق واحد. وشدد اللواء الركن بن عبود على أهمية مضاعفة الجهود وإتخاذ التدابير الوقائية واليقظة التّامة لمواجهة كافة المخططات التخريبية لمليشيا الحوثي والخلايا الإرهابية منوهاً إلى أن مأرب صمام أمان الجمهورية اليمنية، وأن الأجهزة الأمنية حارسة وأمينة لحرية وكرامة المواطنين وسكينتهم..

من جانبه شكر مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى علي حُميد، زيارة واهتمام وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد بن سالم بن عبود، وإيلاء واهتمام عضو المجلس الرئاسي اللواء سلطان بن علي العرادة، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، واستعرض حُميد أبرز المنجزات والنجاحات الأمنية التي تحققها كافة الوحدات والأجهزة الأمنية في المحافظة..

وأكد العميد حُميد على الجاهزية العالية لكافة الوحدات الأمنية ومنتسبيها في ردع من تسول له نفسه المساس بحرية وكرامة وأمن المواطنين.