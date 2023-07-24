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سر نجاح أجهزة أمن مأرب وتعز

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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كتب رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد على تويتر ان مالا يريد البعض فهمه أن تعز ومارب تمتلك أجهزة أمنية قوية ولديها معلومات دقيقة وتمكنت من احباط الكثير من العمليات الارهابية بعمليات استباقية.

وبحسب محمد فان كل ذلك يعود إلى البيئة الحاضنة الشعبية التي تحولت كلها إلى جهاز مخابرات ووحدة معلومات مشتركة، بل كل مواطن يشعر أنه رجل أمن مع الدولة .

واضاف: ''ومالا يتم كشفه اليوم سيكشف في الغد، فقد ذهب زمن القاتل الأجير الطليق، وجاء زمن العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص !''.

وكانت شرطة مأرب اعلنت مؤخرا ضبط خلية حوثية خططت لاغتيال المحافظ اللواء سلطان العرادة، وفي تعز تمكنت اجهزة الامن من ضبط قتلة الموظف الأممي بعد اقل من 24 ساعة على الحادثة.

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