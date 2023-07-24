اصلاح تعز ينتقد وسائل اعلامية محسوبة على المؤتمر الشعبي

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استهجن رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح بمحافظة تعز، أحمد عثمان، ما وصفها بحملة من التلفيقات واختراع القصص التحريضية وكيل التهم، التي أعقبت نجاح الأجهزة الأمنية في القبض على قتلة رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، مؤيد حميدي، الذي اغتالته أيادي الإجرام، في مدينة التربة، الجمعة الماضية.

واستغرب عثمان، في منشور له على فيسبوك، أسلوب قناة اليمن اليوم وبعض المواقع الإخبارية، في تناول الحادثة وتداعياتها، بصورة تفتقر للمصداقية والمهنية.

وقال عثمان: "يبدوا ان الأخوة القائمين على قناة اليمن اليوم وبعض مواقع الأخبار، انزعجوا من نجاح الاجهزة الأمنية في تعز في القبض على الجناة بحادثة التربة وبهذه السرعة أكثر من انزعاجهم من الجريمة ذاتها".

وأشار رئيس إعلامية الإصلاح بتعز، إلى أن قناة اليمن اليوم ومواقع إخبارية، ذهبوا وبصورة غير مبررة وغير مفهومة لصناعة حملة من التلفيقات، واختراع القصص التحريضية وكيل التهم التي لا اساس لها في الواقع، وبصورة تفتقر إلى المصداقية والحد الادنى من المهنية.

وأضاف: "وكأن وحدة كلمة الاحزاب وكبار رجال الدولة وغالبية الكتاب وصناع الرأي في مواجهة هذه الجريمة الخطيرة ومحاصرتها لم تروق لهم".

وأكد أن ما حدث أمر مؤسف، خاصة في مثل هذه الحوادث التي يفترض ان تدار بمهنية عالية، بعيدا عن غبار الماضي وادخنة المكايدات الصغيرة، وسموم تصفية الحسابات الخاصة على حساب الحقيقة ومصلحة البلاد.