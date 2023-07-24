إيران تكشف عن تفاصيل نموذج متطور لطائرات شاهد-149 المسيرة

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشف الحرس الثوري، أمس الأحد، عن نموذج محدث من طائرات مسيرة من طراز " شاهد-149" أو "غزة"، حسبما أفادت وكالة "إيرنا" للأنباء.

وبحسب الوكالة، جرى عرض المسيرات في القاعدة الجوية العسكرية بالقرب من مدينة كاشان بمحافظة أصفهان الإيرانية، موضحة أنه تم تزويد المسيرة بنظام هبوط جديد ومركز تعليق مصمم لحمل معدات وأسلحة. كما تتمتع المسيرة بقدرة على التحليق تصل لأكثر من 35 ساعة على مسافة 7000 كم خلال طلعة واحدة.

مقتل 4 في هجوم استهدف سيارة للشرطة جنوب شرق إيران إيران إيران و رئيسيمقتل 4 في هجوم استهدف سيارة للشرطة جنوب شرق إيران وبحسب الوكالة، ستتيح المسيرة تحسين أداء المهام الاستطلاعية.

الجدير بالذكر أنه تم الكشف عن مسيرات "شاهد-149" في 21 مايو 2021 وسميت على اسم قطاع غزة، ونَتج عنها وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين تم الإعلان عنه في نفس اليوم، بحسب "تاس