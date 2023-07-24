مجلس مقاومة صنعاء : مليشيا الحوثي حولت أراضي المواطنين في مداخل العاصمة صنعاء الى معسكرات

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عقد المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء لقاءه الإعتيادي ال34في مدينة مأرب،

وخلال اللقاء ناقش المجلس جملة من القضايا على الساحة الوطنية والأوضاع التي تمر بها محافظة صنعاء في ظل سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية عليها.

كما ناقش المجلس قضية أراضي المواطنين في مختلف مديريات المحافظة وخصوصا المناطق التي تحيط بالعاصمة صنعاء و التي تعمل المليشيا فيها بالبسط على أملاك المواطنين بقوة السلاح وبذرائع واهية وغير مستساغة عرفا وقانونا من خلال استخدام القضاء الذي يشرعن لها البسط على أملاك المواطنين.

ونوه المجلس الى أن المليشيا الحوثية السلالية الإرهابية تعمل على عسكرة مداخل العاصمة صنعاء من خلال توزيع الأراضي التي تبسط عليها على مليشياتها وبناء مدن سكنية شبيهة بالمعسكرات فقد كثفت المليشيا من حملاتها لنهب أراضي المواطنين في المدخل الغربي بمناطق متنة والجعادب والعشاش التابعة لمديرية بني مطر وفي المدخل الشمالي الغربي بمنطقة أبلاس والعرة وقاع المنقب التابعة لمديرية همدان وفي المدخل الجنوبي بمنطقة دار الحيد التابعة لمديرية سنحان وبلاد الروس وفي المدخل الشرقي للعاصمة صنعاء بمناطق متفرقة من مديرية بني حشيش ومنطقة قاع ريسة التابع لمديرية بني الحارث.

وفي السياق ذاته دعى المجلس أبناء محافظة صنعاء الى مقاومة كل أشكال النهب والسلب التي تمارسها سلالة الحوثي الإرهابية والتكاتف والتعاون بين أبناء المجتمع بشكل يفوت الفرصة على تلك المليشيا المارقة التي تستغل الخلافات البينية للهيمنة والسيطرة وبسط النفوذ والاستحواذ على أملاك الناس بقوة السلاح.

كما أكد المجلس أن تلك الحملات الجائرة التي تهدف الى تغيير ديموغرافي في المنطقة بحاجة الى جهود مجتمعية كبيرة من مختلف أطياف المجتمع المناوئ للمشروع الحوثي وأن الحل الوحيد للتخلص من تلك المظالم هو الإلتفاف حول مشروع المقاومة ورفض المشروع السلالي الحوثي الإرهابي بكل أشكاله وصوره وأشار المجلس الى أن إجراءات المليشيا الحوثية الإرهابية وتحركاتها تشير الى عدم جنوحها للسلام ورغبتها الكبيرة في الحرب والسيطرة والهيمنة وهو ما يفرض على كافة قوى الشرعية التحرك لتحرير المناطق المحتلة من مليشيا السلالة الحوثية الإرهابية وتخليص الناس من ظلمها وجبروتها وصلفها