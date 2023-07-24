أول كلية بجامعة صنعاء تعلن الإضراب الشامل والكامل عن الدراسة في مناطق سيطرة الحوثيين (بيان)

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن طلبة كلية الإعلام في جامعة صنعاء، الأحد، إضرابا شاملا عن الدراسة، احتجاجاً على قرار الحوثيين، بفصل الطلاب عن الطالبات داخل الكلية وتخفيض أيام الدراسة إلى ثلاثة أيام.

وأكد بيان صادر عن طلاب كلية الإعلام، استمرار الإضراب ضد قرار الفصل بين الطلاب والطالبات وما ترتب عليه من "اتهامات كيدية وتمزيقية استهدفت بدرجة أساسية الطالبات وعرضهن وشرفهن".

وقال البيان، بأن قرار الفصل يعطي نظرة دونية تضيف المزيد من الافتراءات ضد الطالبات لاسيما وأن "المرأة في اليمن تعيش في مجتمع محافظ يجرم هكذا افتراءات خطرة تعيق مسار الطالبات في إكمال مسيرتهن التعليمية".

وطالب البيان إدارة الكلية، بسرعة التراجع عن القرار وإعادة الدراسة كما كانت دون أي نظرة سيئة تجاه الطالبات.

واعتبر البيان تلك الإجراءات استهدافًا لطلبة الإعلام والرأي العام والتضييق عليهم، لما لهم من تأثير على الواقع السياسي والاجتماعي.

وأشار البيان إلى ضرورة تنفيذ المطالب المشروعة للطلبة، من فتح الاستديو الإذاعي، وإذاعة كلية الإعلام، المصرح لها من وزارة الإعلام، والتلفزيون للتطبيق.