حريق يلتهم مخيماً للنازحين شرقي مدينة الخوخة بالحديدة

الإثنين 24 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شب حريق صباح اليوم الأحد الموافق 23يوليو تموز أدى إلى إحراق منزلين بالكامل مصنوعين من القش في مخيم حي القاضي للنازحين شرق مدينة الخوخة جنوب الحديدة. وكان قد تعرض منزلان لحريق قبل يومين فيما حامت الشبهات حول ان تكون واقعة إحراق المنازل على صلة بأيادي تخريبية.

وتعرضت عدة مخيمات لحوادث مشابهة أبرزها مخيمات عطا والبادي والجشة وغيرها من المخيمات تختلف أسباب نشوب النيران بين عوامل الطبيعة كالرياح وعوامل أخرى بينها تدخل الإنسان نفسه.

وتكتظ مخيمات عدة في مديرية الخوخة بالآلاف من الأسر النازحة والمهجّرة التي لجأت إلى المناطق الآمنة في الساحل الغربي هرباً من إجرام الميليشيات الحوثية