أول كلية بجامعة صنعاء تعلن الإضراب الشامل والكامل عن الدراسة في مناطق سيطرة الحوثيين (بيان) حريق يلتهم مخيماً للنازحين شرقي مدينة الخوخة بالحديدة لماذا سلمت الأمم المتحدة ناقلة النفط الجديدة، لجماعة «الحوثي» ؟ مليشيا الحوثي تعلن توقف المفاوضات مع السعودية أقوى جلسة قضائية شهدتها عدن لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة حنين البكري في عدن(تفاصيل ) تفاصيل: لقاء محافظ تعز مع مسؤول أممي بشأن حادثة اغتيال "حميدي ضابط أمريكي يكشف موعد “انهيار الناتو” دولة عربية تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح «مرصد كرة القدم» يكشف قيمة مبابي حصري.. فضيحة حوثية تجبر«المشاط» على الهرولة إلى إحدى المدارس بصنعاء ومناشدة عاجلة للشرعية للقيام بواجبها
شب حريق صباح اليوم الأحد الموافق 23يوليو تموز أدى إلى إحراق منزلين بالكامل مصنوعين من القش في مخيم حي القاضي للنازحين شرق مدينة الخوخة جنوب الحديدة. وكان قد تعرض منزلان لحريق قبل يومين فيما حامت الشبهات حول ان تكون واقعة إحراق المنازل على صلة بأيادي تخريبية.
وتعرضت عدة مخيمات لحوادث مشابهة أبرزها مخيمات عطا والبادي والجشة وغيرها من المخيمات تختلف أسباب نشوب النيران بين عوامل الطبيعة كالرياح وعوامل أخرى بينها تدخل الإنسان نفسه.
وتكتظ مخيمات عدة في مديرية الخوخة بالآلاف من الأسر النازحة والمهجّرة التي لجأت إلى المناطق الآمنة في الساحل الغربي هرباً من إجرام الميليشيات الحوثية