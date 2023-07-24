مليشيا الحوثي تعلن توقف المفاوضات مع السعودية

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أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية عن توقف المفاوضات مع السعودية بسبب الخلاف حول ملف صرف المرتبات بمناطق سيطرتها.
وقال رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط خلال كلمة له الى عدد من المعلمين اثناء تدشينه للعام الدراسي الجديد بمناطق سيطرة الجماعة بأن المفاوضات مع السعودية توقفت عند نقطة تسليم الراتب من عائدات النفط والغاز.
وزعم المشاط بان الجانب السعودي كان ابدى استعداده لتسليم المرتبات بمناطق سيطرة جماعة الحوثي من عنده وليس من عائدات النفط والغاز بالمناطق المحررة، لافتاً الى أن جماعته رفضت ذلك.
المشاط زعم ايضاً بان الجانب الأمريكي "أصر على الجانب السعودي في أن يمتنع عن تسديد الفواتير في الفترة الماضية" ، واعداً المعلمين بالعمل "على توفير الحوافز وعلى توفير الراتب في المستقبل إن شاء الله وسننتزعه انتزاعًا من عدونا