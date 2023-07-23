الأحد 23 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالبت الأمم المتحدة، بالشراكة في التحقيق وإطلاعها على كافة التفاصيل المتعلقة بإغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي يوم أمس الأول بمدينة التربة جنوب تعز.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الأحد، مع الممثل المقيم للشؤون الانسانية ديفيد جريسلي، واعضاء فريق خلية الازمة في مكتب الامم المتحدة، لبحث الاجراءات الأمنية التي نفذتها شرطة تعز مع بقية الوحدات الامنية لضبط منفذي جريمة اغتيال "مؤيد حميدي" منسق برنامج الغذاء العالمي في المحافظة.

وخاطب ديفيد غريسلي السلطات المحلية والأمنية بالقول: "إننا نقدر جهودكم وتحركاتكم وعدم تسامحكم مع المتهمين وعمل كل الاجراءات لتجاوز آثار هذه الحادثة والشراكة في التفاصيل وأهمية تسريع اجراءات التحقيق وتزويدنا بالنتائج النهائية لمعرفة الدوافع الحقيقة التي تقف وراء هذا العمل الغير مقبول والاستفادة من ذلك في تعزيز اجراءات الحماية بشكل واضح ودقيق بما لا يؤثر على العمل الانساني وتدفق المساعدات".

وأشاد الممثل المقيم للشؤون الانسانية ديفيد جريسلي، بالجهود الكبيرة والمكثفة من قبل السلطة المحلية والأجهزة الامنية والتي تمكنت من القبض على المتهمين في هذا الحادث.

وأستعرض محافظ تعز الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية واللجنة الأمنية عقب وقوع الحادث والانتقال الى مدينة التربة كمنظومة متكاملة ومباشرة إجراءات تعقب وضبط 20 متهما في الجريمة بما فيهم منفذي العملية خلال أقل من 24 ساعة.

وأوضح أن إجراءات التحقيق مع المتهمين تجري لمعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة التي شكلت صدمة لكل أبناء المحافظة.

وقال شمسان خلال اللقاء المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي ريتشارد راجان، قال: "إن إجراءات التحقيق مع المتهمين تجري بكل شفافية وبمتابعة من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان واهتمام رسمي وشعبي لمتابعة تفاصيل ومستجدات هذه الحادثة الاليمة".

ونوه الى الحرص على الشراكة الكاملة وإشراك محققين في إجراءات التحقيق مع المتهمين وإطلاع مسؤولي الأمم المتحدة بكافة المعلومات والمستجدات ونتائج التحقيقات للوصول الى معرفة الحقائق.

وأضاف شمسان "لدينا جهاز أمني قوي ونحن نراهن على أجهزتنا الأمنية التي بذلت جهودا مكثفة لضبط المتهمين بوقت قياسي" وفق وكالة سبأ الحكومية.

وتمنى شمسان "أن لا تؤثر هذه الحادثة المؤلمة على مسار العمل الإنساني وتخفيف معاناة أبناء المحافظة التي لا تزال تعاني من استمرار الحرب والحصار لأكثر من 8 أعوام".

بدوره، قدم مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي، احاطة شاملة حول الحادثة والاجراءات التي اتخذتها الحملة الأمنية إزاء الجريمة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة والانتشار الأمني والذي أدى الى ضبط 20 من المتهمين بما فيهم منفذي العملية الرئيسين