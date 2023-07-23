ضابط أمريكي يكشف موعد “انهيار الناتو”

الأحد 23 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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صرّح مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، العقيد لورانس ويلكرسون، بأنه إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا قريبا، فسيبدأ حلف شمال الأطلسي في التفكك خلال عام.



وفي مقابلة على موقع “Going Underground”، قال ويلكرسون: “لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلاً، ربما من 12 إلى 15 شهرا، وسنرى أن الناتو يبدأ في التفكك”.

وأكد ويلكرسون أنه يمكن أن ينشأ مثل هذا الموقف إذا استمر الصراع في أوكرانيا ولم تتخذ واشنطن أي خطوات لحله في المستقبل القريب.

كما لفت ويلكرسون الانتباه إلى حقيقة أن استطلاعات الرأي العام تشير إلى تزايد استياء سكان الدول الغربية من السياسة الحالية تجاه كييف.

ورد ويلكرسون إلى ما قاله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن التحالف سيصبح أكثر اتحادا بفضل الدعم المشترك لنظام كييف: “واثق من أن الأحداث في الجمهورية السوفيتية السابقة ستؤدي إلى النتيجة المعاكسة”.

ويعتقد ويلكرسون أن القادة الأوروبيين الحاليين سيغادرون قريبا وسيحل محلهم أشخاص جدد سيساهمون في انهيار الكتلة العسكرية.

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