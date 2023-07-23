المشتركة بالساحل توجه ضربات مركزة على أهداف حوثية كبدتها خسائر كبيرة

الأحد 23 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكنت القوات المشتركة، في الساعات الماضية، القضاء على تحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية جنوب الحديدة وغرب تعز.

وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط النار بمحوري الحديدة والبرح، رصدت تحركات مكثفة ومتزامنة لمليشيا الحوثي تحاول التمركز في تباب مهمة قرب خطوط التماس، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم.

مؤكدًا أن القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة وحققت إصابات في كافة الأهداف المرصودة، وأجبرت عناصر المليشيا على التراجع بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفه.

وتواصل مليشيا الحوثي تصعيدها العسكري في الساحل الغربي وتعز ومارب والضالع الان الجيش استطاع التصدي لها وإنهاء أحلامها.