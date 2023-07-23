وفاة وإصابة ألف طفل يمني بمرض الحصْبة خلال 6 أشهر (تقرير ) المشتركة بالساحل توجه ضربات مركزة على أهداف حوثية كبدتها خسائر كبيرة سجناء بين الحياة والموت في احد سجون محافظة أبين . تفاصيل عام دراسي جديد في اليمن يبدأ بـ ''صدمة وقرارات مخالفة'' من هم ''الأشراف'' الذين خططوا لاغتيال اللواء سلطان العرادة؟ شاهد فيديو لاعترافات زعيم الخلية اليمن.. بيان ادانة شديد اللهجة مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 4 من القيادات ينتحلون رتبا عسكرية ''الأسماء'' اضراب شامل للمعلمين في جميع مناطق سيطرة الحوثيين روسيا تستهدف أوديسا بـ19 صاروخا.. ورئيس أوكرنيا يتعهد بالرد بصمة ماسك في تويتر.. شعار الطائر الأزرق في خطر
تمكنت القوات المشتركة، في الساعات الماضية، القضاء على تحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية جنوب الحديدة وغرب تعز.
وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط النار بمحوري الحديدة والبرح، رصدت تحركات مكثفة ومتزامنة لمليشيا الحوثي تحاول التمركز في تباب مهمة قرب خطوط التماس، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم.
مؤكدًا أن القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة وحققت إصابات في كافة الأهداف المرصودة، وأجبرت عناصر المليشيا على التراجع بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفه.
وتواصل مليشيا الحوثي تصعيدها العسكري في الساحل الغربي وتعز ومارب والضالع الان الجيش استطاع التصدي لها وإنهاء أحلامها.