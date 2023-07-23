سجناء بين الحياة والموت في احد سجون محافظة أبين . تفاصيل عام دراسي جديد في اليمن يبدأ بـ ''صدمة وقرارات مخالفة'' من هم ''الأشراف'' الذين خططوا لاغتيال اللواء سلطان العرادة؟ شاهد فيديو لاعترافات زعيم الخلية اليمن.. بيان ادانة شديد اللهجة مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 4 من القيادات ينتحلون رتبا عسكرية ''الأسماء'' اضراب شامل للمعلمين في جميع مناطق سيطرة الحوثيين روسيا تستهدف أوديسا بـ19 صاروخا.. ورئيس أوكرنيا يتعهد بالرد بصمة ماسك في تويتر.. شعار الطائر الأزرق في خطر كل ما تريد معرفته عن التعديلات القضائية التي أشعلت إسرائيل عرض سعودي ل مبابي ب300 مليون يورو
كشفت مصادر خاصة في السجن المركزي في محافظة أبين عن حالات متدهوره لعدد من السجناء اضربوا عن الطعام منذ يومين احتجاجًا على الافراج عنهم بعد براءتهم من التهم المنسبوة إليهم من محكمة زارة الابتدائية.
وقالت المصادر المسؤولة عن عيادة السجن أن ، السجين علي بن علي محمد هيثم حالته متدهورة جداً ولم يعد يستطيع احتمال تصعيد الإضراب.
وأكد أن اعراض الاضراب بدأت على وجهه في الاصفرار ولم يستطيع التحدث من شده الجوع وعدم قدرته حتى على النهوض من على فراشه بالإضافة إلى صوته الذي بالكاد يستطيع المتكلم معه من سماعه.
وهدد المسؤول على ادارة السجن السجناء برفع تقرير تقرير يشرح فيه حاله المضربين الى اداره السجون، وأنه لا يتحمل مسؤولية رفضهم للعلاج لإنه مع هذا الأعراض التي ظهرت في وجه السجين المذكور أعلاه سوف يتفاقم الوضع بعد 12 ساعه وقد يصل به الحال إلى ضرر بالدماغ بالإضافة الى حاله اغماء دائمه .
وكشفت المصادر أن ثلاثة سجناء نفذوا قبل يومين إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما وصفوة بتأخير الافراج عنهم بعد براءتهم من التهم المنسبوة إليهم من محكمة زارة الابتدائية .
وأفاد سجناء ان الثلاثة المضربين عن الطعام وهم :
علي بن علي محمدهيثم وعبدالله عبدالرقيب الخضر وهيثم وعرفات عمر سالم قد قاموا بتصعيد إضرابهم متحملين الجوع مقابل طلبهم للحرية، ولليوم الثالث على التوالي وهم يرفضون تناول كسره خبز لإسكات جوعهم وسقوطهم مثل الأعمده الخاوية إلى الأرض من شده الجوع ومحاولات اسعافهم من قبل أداره السجن وتقديم لهم مايلزم من العلاج إلا انهم رفضوا كل تلك المحاولات لمساعدتهم وتقديم لهم الطعام والعلاج.