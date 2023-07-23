سجناء بين الحياة والموت في احد سجون محافظة أبين . تفاصيل

الأحد 23 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر خاصة في السجن المركزي في محافظة أبين عن حالات متدهوره لعدد من السجناء اضربوا عن الطعام منذ يومين احتجاجًا على الافراج عنهم بعد براءتهم من التهم المنسبوة إليهم من محكمة زارة الابتدائية.

وقالت المصادر المسؤولة عن عيادة السجن أن ، السجين علي بن علي محمد هيثم حالته متدهورة جداً ولم يعد يستطيع احتمال تصعيد الإضراب.

وأكد أن اعراض الاضراب بدأت على وجهه في الاصفرار ولم يستطيع التحدث من شده الجوع وعدم قدرته حتى على النهوض من على فراشه بالإضافة إلى صوته الذي بالكاد يستطيع المتكلم معه من سماعه.

وهدد المسؤول على ادارة السجن السجناء برفع تقرير تقرير يشرح فيه حاله المضربين الى اداره السجون، وأنه لا يتحمل مسؤولية رفضهم للعلاج لإنه مع هذا الأعراض التي ظهرت في وجه السجين المذكور أعلاه سوف يتفاقم الوضع بعد 12 ساعه وقد يصل به الحال إلى ضرر بالدماغ بالإضافة الى حاله اغماء دائمه .

وكشفت المصادر أن ثلاثة سجناء نفذوا قبل يومين إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما وصفوة بتأخير الافراج عنهم بعد براءتهم من التهم المنسبوة إليهم من محكمة زارة الابتدائية .

وأفاد سجناء ان الثلاثة المضربين عن الطعام وهم :

علي بن علي محمدهيثم وعبدالله عبدالرقيب الخضر وهيثم وعرفات عمر سالم قد قاموا بتصعيد إضرابهم متحملين الجوع مقابل طلبهم للحرية، ولليوم الثالث على التوالي وهم يرفضون تناول كسره خبز لإسكات جوعهم وسقوطهم مثل الأعمده الخاوية إلى الأرض من شده الجوع ومحاولات اسعافهم من قبل أداره السجن وتقديم لهم مايلزم من العلاج إلا انهم رفضوا كل تلك المحاولات لمساعدتهم وتقديم لهم الطعام والعلاج.