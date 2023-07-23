من هم ''الأشراف'' الذين خططوا لاغتيال اللواء سلطان العرادة؟ شاهد فيديو لاعترافات زعيم الخلية

الأحد 23 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب

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كشفت شرطة مأرب تفاصيل إحباطها مخطط لمليشيا الحوثي كان يستهدف اغتيال عضو المجلس الرئاسي - محافظ المحافظة، اللواء سلطان العرادة.

ووفق الشرطة فان مليشيات الحوثي خططت لاغتيال اللواء العرادة بعبوات ناسفة شديدة الانفجار صبيحة عيد الأضحى الماضي.

مدير عام شرطة مأرب، العميد يحيى حُميد، اكد أن الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط المخطط الذي وصفه بالإرهابي وضبط العناصر المتورطة.

وبث الإعلام الأمني في مأرب أجزاء من اعترافات زعيم الخلية، محمد علي القادري، مشيرا إلى أن الخلية ضبطت قبل دقائق من تنفيذ العملية وتفجير العبوات.

واعترف المدعو محمد القادري وهو من قرية الجبول الأشراف بمديرية مأرب الوادي انه تم استدراجه وتجنيده من قبل اشخاص من (الأشراف) كان يجلس معهم يتناول القات، وهم:علي سريب مهتم، وعزيز بن سعود، وعبدالخالق سعود يسكنون الجبول وال سعود، وطلال لجزل الشريف من أشراف مديرية حريب يسكن في صنعاء.،مؤكدا أن المليشيا حددت له إحداثيات وضع العبوة الناسفة في الطريق المؤدي إلى منزل العرادة.

العميد حسين الحليسي مدير البحث الجنائي بمأرب لفت إلى أن ميليشيات الحوثي تراهن على خلايا يتم إرسالها إلى مديرية مأرب الوادي، موضحاً وجود إجماع قبلي مجتمعي على مساندة الأمن بالمحافظة.

وجرى ضبط الخلية التي يتزعمها القادري قبل دقائق من تنفيذها العمل الإرهابي وتفجير العبوات حيث كانت الأجهزة الأمنية تراقب تحركاتهم منذ بداية انطلاقهم من صنعاء، بالرغم من قيام المليشيات الحوثية بإصدار هويات شخصية لهم بأسماء مزيفة للدخول بها إلى مأرب وتضليل الأجهزة الأمنية.

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وبيّن القادري أنه تلقى اتصال برقم خاص من قيادات حوثية، وجهوه بالطلوع الى صنعاء، وأرسلوا له سيارة غمارتين شد نص أسود موديل 2016م يقودها شخص يكنى "أبو رازح"، وأبلغه اتصال آخر من الرقم الخاص أن السائق سيلتقيه عند بستان ليم على الخط جوار تحويلة سد مأرب..مشيراً إلى أن السائق أوصله إلى فندق ذي ريدان بشارع 22 مايو بصنعاء، وأعطاه مصروف "فلوس"، حيث قابل القيادي الحوثي في بيت بعد أخذ تلفوناته وعصب عينيه، و قال له: " سنكلفك بمهمة في مأرب "، وسنصدر لك بطاقة شخصية باسم آخر تدخل بها مأرب فقط لتضليل الأجهزة الأمنية في حال حصولهم على معلومة استخبارية عنك أو الاشتباه بك.

وأوضح الإرهابي القادري أنه بعد شهر ونصف من نزوله إلى مأرب وكان يصادف عيد الأضحى، أرسلوا له صورة عبر الواتس لإحداثية وضع العبوة الناسفة التي معه ومحددة في الطريق المؤدي إلى منزل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، وعقب زراعة العبوات وأخذ جهاز التفجير عن بعد 2 كم، وتموضعه بين الأشجار، تفاجأ بمداهمة رجال الأمن له والقبض عليه، وإبطال ما تم زراعته.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب كانت قد بثت عبر قناة اليمن الفضائية مطلع الشهر الجاري تسجيلاً مرئياً لاعترافات خلية إرهابية حوثية يتزعمها حمد علي عاتق الأمير من الأشراف بمحافظة مأرب.