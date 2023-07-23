اليمن.. بيان ادانة شديد اللهجة

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أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات تقاعس السلطات في الدنمارك عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتطرفين المسيئين للقرآن الكريم.
وحذرت وزارة الخارجية في بيان لها من أن تكرار هذه الجريمة تجاه مقدسات المسلمين دون مراعاة لمشاعرهم سينعكس سلبا على الحكومات التي تسمح بالإساءة للمقدسات الإسلامية.
وطالبت الخارجية السلطات في الدنمارك إلى أن تضع حدا لمروجي ثقافة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين ووقف الاعتداءات الآثمة المسيئة للقرآن الكريم.
ويوم الجمعة أقدمت مجموعة دانماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن، في وقت تصاعدت فيه ردود الفعل الرسمية والشعبية المنددة بتدنيس المصحف الشريف في السويد.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها “الوطنيين الدانماركيين” رفعوا لافتات معادية للإسلام ورددوا شعارات مسيئة له، زاعمين أنهم قاموا بهذا العمل كرد فعل على إحراق سفارة السويد في بغداد.
وأضافت الوكالة أن أنصار المجموعة المتطرفة قاموا بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض وداسوا عليهما، كما بثوا الاعتداء الذي استهدف القرآن الكريم على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على موقع فيسبوك.
وبحسب الأناضول، كانت هذه المجموعة قد اعتدت سابقا على القرآن الكريم والعلم التركي أمام السفارة التركية في كوبنهاغن.