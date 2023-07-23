مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 4 من القيادات ينتحلون رتبا عسكرية ''الأسماء''

الأحد 23 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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اعترفت مليشيا الحوثي بمصرع عدد من قياداتها ينتحلون رتبا عسكرية مختلفة.

وقالت وسائل اعلام جماعة الحوثي انه جرى في صنعاء امس تشييع 4 من عناصرهم هم: العقيد عبدالله محمد قطينة والرائد ضنين محسن حرمش والرائد وحيد قايد الحميري والملازم ثاني يوسف حمود الطويلي .

ولم تذكر تفاصيل اكثر وقالت انهم قتلوا في عدد من الجبهات .