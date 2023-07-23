اليمن.. بيان ادانة شديد اللهجة مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 4 من القيادات ينتحلون رتبا عسكرية ''الأسماء'' اضراب شامل للمعلمين في جميع مناطق سيطرة الحوثيين روسيا تستهدف أوديسا بـ19 صاروخا.. ورئيس أوكرنيا يتعهد بالرد بصمة ماسك في تويتر.. شعار الطائر الأزرق في خطر كل ما تريد معرفته عن التعديلات القضائية التي أشعلت إسرائيل عرض سعودي ل مبابي ب300 مليون يورو مليشيا الحوثي تقتل مجنونا بعشرات الطلقات قطع صورة زعيمها وترمي جثتة على أحد أرصفة شوارع الحديدة ..تفاصيل تفاصيل لقاء قائد المنطقة العسكرية الثانية مع قيادة التحالف العربي في محافظة المهرة الدفاع تعلن موعد المرحلة الثانية من القبول في كلية الطيران
اعترفت مليشيا الحوثي بمصرع عدد من قياداتها ينتحلون رتبا عسكرية مختلفة.
وقالت وسائل اعلام جماعة الحوثي انه جرى في صنعاء امس تشييع 4 من عناصرهم هم: العقيد عبدالله محمد قطينة والرائد ضنين محسن حرمش والرائد وحيد قايد الحميري والملازم ثاني يوسف حمود الطويلي .
ولم تذكر تفاصيل اكثر وقالت انهم قتلوا في عدد من الجبهات .