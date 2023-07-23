اضراب شامل للمعلمين في جميع مناطق سيطرة الحوثيين

الأحد 23 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-العاصمة اون لاين

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أعلن نادي المعلمين اليمنيين في العاصمة صنعاء، عن إضراب شامل لكافة التربويين والتربويات، في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي ابتداء من السبت القادم.

البيان طالب بسرعة صرف رواتب موظفي التعليم العام، بانتظام من بداية الشهر القادم، وجدولة المتأخرات منها.

وأوضح أن هذا الإضراب يأتي كإجراء احتجاجي، نتيجة تجاهل مطالب موظفي التعليم العام، مشيرًا إلى أن “الحال وصل إلى وضع لا يمكن السكوت عنه”.

وأكد البيان، أنه تم التواصل مع آلاف التربويين والتربويات، لمناقشة الوسيلة الأفضل والأسرع للحصول على الراتب، “حقهم الشرعي والطبيعي والقانوني المتقطع منذ ثماني سنوات”.

ولفت البيان، إلى أن حكومة الحوثيين لجأت للخدعة السنوية “الحافز”، مبينًا أنها تجاهلت معاناة التربويين والتربويات بالوقت الذي “تصرف مبالغ مهولة للمجلس السياسي والوزراء وأعضاؤ مجلسي النواب والشورى”.

البيان ندد بالوعود المستمرة للحوثيين والتي لا تنفذ منذ ثماني سنوات، وما أسماه “الضحك على ذقون التربويين والتربويات”.

ودعا البيان، كل الكيانات النقابية ونقابات المحامين والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، إلى التضامن مع النادي حتى تحقيق مطالبه.

يذكر أن مليشيا الحوثي تمتنع عن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، بينما تتحكم بإيرادات كافة المناطق التي تسيطر عليها، وتفرض جبايات على المنشآت والمؤسسات التجارية الكبرى، وحتى على صغار التجار.