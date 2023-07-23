بصمة ماسك في تويتر.. شعار الطائر الأزرق في خطر كل ما تريد معرفته عن التعديلات القضائية التي أشعلت إسرائيل عرض سعودي ل مبابي ب300 مليون يورو مليشيا الحوثي تقتل مجنونا بعشرات الطلقات قطع صورة زعيمها وترمي جثتة على أحد أرصفة شوارع الحديدة ..تفاصيل تفاصيل لقاء قائد المنطقة العسكرية الثانية مع قيادة التحالف العربي في محافظة المهرة الدفاع تعلن موعد المرحلة الثانية من القبول في كلية الطيران رئيس مجلس الشورى: اغتيال "حميدي" جريمة نكراء وسابقة خطيرة بعثة أممية تكشف إحصائية مهولة لضحايا الألغام في الحديدة رابطة المختطفيين: (500)حالة انتهاك طالت مختطفيين قسريا ب_12محافظة يمنية العميد طارق صالح يشيد بسرعة الأجهزة الأمنية في القبض على منفذي إغتيال الموظف الأممي بتعز
قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، فهل سنرى نهاية قريبة للـ"طائر الأزرق"؟
وكتب على المنصة التي يملكها: "سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور".
وأضاف ماسك في تغريدة نشرها فجر الأحد: "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا".
ولم يذكر ماسك مزيدا من التفاصيل. يذكر أن موقع تويتر اشتهر منذ انطلاقه بشعار "الطائر الأزرق"، وشهد على مر الأعوام تغييرات طفيفة، لم تهدد وجود الطائر الشهير