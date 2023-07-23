بصمة ماسك في تويتر.. شعار الطائر الأزرق في خطر

الأحد 23 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، فهل سنرى نهاية قريبة للـ"طائر الأزرق"؟

وكتب على المنصة التي يملكها: "سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور".

وأضاف ماسك في تغريدة نشرها فجر الأحد: "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا".

ولم يذكر ماسك مزيدا من التفاصيل. يذكر أن موقع تويتر اشتهر منذ انطلاقه بشعار "الطائر الأزرق"، وشهد على مر الأعوام تغييرات طفيفة، لم تهدد وجود الطائر الشهير