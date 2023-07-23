مليشيا الحوثي تقتل مجنونا بعشرات الطلقات قطع صورة زعيمها وترمي جثتة على أحد أرصفة شوارع الحديدة ..تفاصيل

الأحد 23 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 438

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على قتل مريض نفسي بمدينة الحديدة، وتركت جثته في شارع عام ليوميين متتالين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقتيل ملفوف بقماش على رصيف شارع صنعاء بمدينة الحديدة، وقالت إنه مجنونا وان له يومين على الرصيف مرميا لم يقترب منه أحد.

وأوضحت مصادر محلية بمحافظة الحديدة إن المقتول يعرفة كثير من أبناء الحديدة وهو يجول في شوارعها ولا يؤذي أحد إلا أن مليشيا الحوثي قد سمعنا أحاديث عناصرهم إن هؤلاء ليسوا مجانين بل يتظاهرون ويعملون للعدوان.

من جانبه أوضح مصدر محلي ، أن الرجل مجنونا بحالة نفسية فعلا وقام بشتم عناصر حوثية مرت بجواره ومزق صورة عبدالملك الحوثي الملصقة على زجاج الطقم العسكري الذي كانوا على متنه فباشره سائق الطقم بإطلاق النار عليه وارداه قتيلا على الفور وفقا لموقع تهامه 24

وأشار المصدر إلى أن عناصر المليشيات قامت بلف جثت المجنون بقماش كان معها ورمته على الرصيف منذ الخميس الماضي، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه أو سعافه أو حتى دفنه